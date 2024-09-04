Привели змея: застройщик и ресторатор разворачивают ресторан — кому будут платить 100 тысяч

Комплекс Richmond Residence в котором откроется ресторан «Горыныч» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В Новосибирске начат набор сотрудников для ресторана «Горыныч» столичного альянса группы White Rabbit Family.

Объявления о найме появилось в сервисе Head Hunter, работодателем указано ООО «Заря Н». На 3 сентября там имелось три вакансии: повара (от 65 тыс рублей в месяц), су-шефа (от 80 тыс) и главного бухгалтера (от 100 тыс рублей).

В помещении будущего ресторана уже идёт ремонт Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Первый ресторан «Горыныч» открылся в Москве, на Рождественском бульваре в 2018 году. Заведение открыли рестораторы Борис Зарьков, Владимир Мухин и Владимир Баранов, чьи проекты объединены в ресторанный альянс White Rabbit — по названию самого известного ресторана, который первый среди российских заведений попал глобальный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants.

Технологическое и гастрономическая концепция «Горыныча» основана на использовании всех основных способов тепловой обработки продуктов: дровяные печи, хосперы (закрытые грили), смокеры (горячие коптильни) и т. д. Новосибирским аналогом «Горыныча» в своё время стал новосибирский проект «Горячий цех».

По данным «Контур.Фокус», совладельцами ООО «Заря Н» с долями по 50% выступают один из создателей и руководитель ряда предприятий ресторанной группы «Бочкари» («Сыроварня», «Бочкари», «Птичка by Novikov» Тимур Брегадзе и девелопер Анатолий Павлов. Павлову принадлежат 50% в ООО «Специализированный застройщик ВКД Развитие» (выручка в 2023 году 5,4 млрд рублей) — компания только что построила в районе метро Октябрьская жилой комплекс «Чикаго». Кроме того Анатолий Павлов является 100% владельцем ООО ООО «Специализированный Застройщик „Жилой Комплекс „Светлановский“.

В группе «Бочкари» смогли лишь подтвердить факт скорого открытия «Горыныча» в Новосибирске.

— Более подробную информацию пока предоставить не можем, сообщили в компании.

Интересно, что новосибирский «Горыныч» открывается буквально напротив «Чикаго» — торгово-офисной части комплекса Richmond Residence. В помещении на углу уже идёт ремонт, в зале с высокими потолками предполагается сделать второй уровень. Открытие ресторана, по данным НГС, должно состояться до конца этого года.