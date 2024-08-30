Наели на 30 миллиардов: Новосибирск попал в число лидеров по темпам роста расходов в ресторанах

За полгода жители Новосибирской области потратили в общепите почти 30 млрд рублей Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Новосибирцы оставили в ресторанах почти 30 миллиардов за первую половину 2024 года. При этом оценки того, насколько больше стали тратить клиенты общепита разнятся.

Так, по данным исследования Т-Банка (новое название банка «Тинькофф») оборот предприятий общественного питания Новосибирска в первом полугодии вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю Новосибирск попал в тройку лидеров по России.

Исследование Т-банка основано на основе анализа обезличенных данных о платежных транзакциях более 43 млн клиентов-физлиц и оборотах бизнес-клиентов Т-Банка, ведущих предпринимательскую деятельность в сфере общепита.

В целом по России количество транзакций в заведениях общепита в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 выросло на 2%, а обороты предпринимателей — на 12%. Активнее всего среди городов-миллионников сфера общепита развивается в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске: обороты предпринимателей в первом полугодии 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 выросли на 22, 21 и 19% соответственно. При этом общепит Москвы, например, прибавил по оборотам и числу транзакций только 5%.

Количество новых точек общественного питания в России за первое полугодие 2024 года относительно аналогичного периода 2023 выросло на 8%. Больше всего из городов-миллионников уровень конкуренции за год вырос в Самаре: в среднем в городе в радиусе 3 км действует 25 точек, этот показатель увеличился на 35%.

Новосибирский ресторанный рынок развивается преимущественно за счёт демократичных форматов Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Нужно заметить, что общие показатели общепита, которые фиксирует Росстат, выглядят менее впечатляюще. Суммарная выручка предприятий общественного питания Новосибирской области за первые шесть месяцев 2024 года составила 29,96 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года лишь на 9,7%. Это практически не отличается от роста в первом полугодии 2023 года (по сравнению с 2022 годом). Всего же в прошлом году общественное питание прибавило по сравнению с 2022 году только 4,6%.