НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +15

5 м/c,

с-з.

 747мм 69%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,45
EUR 101,77
Уголовное дело из-за забора
Как хотят перестроить центр
Ваше мнение о работе
Распродают точки на фуд-кортах
Школьница спасла семью от пожара
Что надеть на линейку
Мы в Telegram
Бизнес Наели на 30 миллиардов: Новосибирск попал в число лидеров по темпам роста расходов в ресторанах

Наели на 30 миллиардов: Новосибирск попал в число лидеров по темпам роста расходов в ресторанах

Город занял третье место в исследовании Т-банка, но Росстат оценивает рост продаж в общепите скромнее

266
5 комментариев

За полгода жители Новосибирской области потратили в общепите почти 30 млрд рублей

Новосибирцы оставили в ресторанах почти 30 миллиардов за первую половину 2024 года. При этом оценки того, насколько больше стали тратить клиенты общепита разнятся.

Так, по данным исследования Т-Банка (новое название банка «Тинькофф») оборот предприятий общественного питания Новосибирска в первом полугодии вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю Новосибирск попал в тройку лидеров по России.

Исследование Т-банка основано на основе анализа обезличенных данных о платежных транзакциях более 43 млн клиентов-физлиц и оборотах бизнес-клиентов Т-Банка, ведущих предпринимательскую деятельность в сфере общепита.

В целом по России количество транзакций в заведениях общепита в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 выросло на 2%, а обороты предпринимателей — на 12%. Активнее всего среди городов-миллионников сфера общепита развивается в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске: обороты предпринимателей в первом полугодии 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 выросли на 22, 21 и 19% соответственно. При этом общепит Москвы, например, прибавил по оборотам и числу транзакций только 5%.

Количество новых точек общественного питания в России за первое полугодие 2024 года относительно аналогичного периода 2023 выросло на 8%. Больше всего из городов-миллионников уровень конкуренции за год вырос в Самаре: в среднем в городе в радиусе 3 км действует 25 точек, этот показатель увеличился на 35%.

Новосибирский ресторанный рынок развивается преимущественно за счёт демократичных форматов

Нужно заметить, что общие показатели общепита, которые фиксирует Росстат, выглядят менее впечатляюще. Суммарная выручка предприятий общественного питания Новосибирской области за первые шесть месяцев 2024 года составила 29,96 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года лишь на 9,7%. Это практически не отличается от роста в первом полугодии 2023 года (по сравнению с 2022 годом). Всего же в прошлом году общественное питание прибавило по сравнению с 2022 году только 4,6%.

А сколько вы потратили в ресторанах с начала года? Расскажите в комментариях

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Рост продаж, впрочем, не для всех означает автоматически роста доходов. Так даже в таком популярном формате, как гастромаркеты или фудмоллы (фудкорты с несетевыми концепциями) в Новосибирске сейчас не меньше 20 точек выставлены на продажу.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
30 августа 2024, 14:48
Радости нашего времени - поесть в кредит в забегаловке.
Гость
30 августа 2024, 14:52
сфера общепита это не равно - наели в ресторанах! если 1000 человек съели дешевый бургер в тошниловке , а один потратил 50 000 на ланч в хорошем ресторане это не означает, что 1001 человек потратили деньги в ресторане. Это означает что на 1000 нищебродов есть один боярин.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Marco,33

Тимофей,43

Вера,47

Серж,58

Dn7,36

Calc1uM1k,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление