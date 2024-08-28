Перетопчемся? Что происходит с обувной империей «Юничел» и почему ее работники просят помощи у Путина

Владимир и Алексей Денисенко вывели обувную фабрику на федеральный уровень Источник: Наталья Лапцевич, Артем Краснов, Алексей Денисенко / Vk.com











Сотрудники обувной фабрики «Юничел-Злато» записали обращение к Владимиру Путину. По их словам, предприятие «хотят полностью закрыть». Поэтому работники попросили помощи у президента страны. В руководстве «Юничела» экономическую ситуацию назвали сложной, но информацию о закрытии фабрики опровергли. Наши коллеги из 74.RU разбираются, что всё-таки стоит за слухами о массовых увольнениях, как челябинская сапожная мастерская превратилась в крупнейшего отечественного производителя обуви, откуда взялся бренд «Юничел» и кому принадлежит фабрика с 90-летней историей.



Увольнения или дефицит кадров?

Когда-то обувные фабрики работали во многих крупных городах России. Правда, не все из них пережили 90-е. Ушли в небытие, например, предприятия в Новосибирске, Уфе, Санкт-Петербурге, Калуге, Кургане. Но южноуральский производитель «Юничел», казалось, крепко стоит на ногах, выпускает три миллиона пар в год. А каждая десятая пара из кожаной обуви российского производства — как раз с челябинской пропиской. Казалось бы, что может пошатнуть такого мастодонта легкой промышленности, вместе со страной прошедшего через самые разные кризисы?



Разлетевшийся неделю назад по соцсетям видеоролик, в котором сотрудницы обувной фабрики «Юничел-Злато» обращаются к президенту Владимиру Путину, вызвал противоречивые чувства.



Источник: Chel31tv / T.me

— Наше предприятие в данный момент хотят полностью закрыть. Мы все останемся без работы и средств к существованию, — зачитала обращение работница фабрики. — Мы все просим помощи, чтобы наше предприятие не закрывалось.

За последние пять лет количество работников «Юничел-Злато» сократилось на 126 человек. По данным ФНС, в штате в 2018 году было 603 сотрудника, в 2020-м — 576, в 2023 году — 477.

Уведомлений о массовых сокращениях от обувщиков не поступало, сообщили 74.RU в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области. В руководстве холдинга также открещиваются от закрытия предприятия. Что же всё-таки стоит за ситуацией с обращением к президенту?



— В данный момент речи о закрытии фабрики не идет. Ни один сотрудник никаких официальных уведомлений не получал, — рассказал 74.RU гендиректор обувной фирмы «Юничел» Владимир Денисенко.



По его словам, люди всегда настороженно реагируют на изменения. А сейчас на фабрике запущено как минимум два таких процесса.



— Во-первых, из-за нехватки кадров идет переформирование производственных потоков. Из трех недоукомплектованных потоков было полноценно укомплектовано два. Кроме того, идет корректировка выпускаемого ассортимента в связи с изменениями структуры покупательского спроса, — отметил Владимир Денисенко. — Мы все наблюдаем это не только на рынке обуви, это касается всех групп непродовольственных товаров. Идет перетекание покупателя из офлайна в онлайн, маркетплейсы предлагают огромный выбор товаров самых разных производителей, растет конкуренция, это сказывается на продажах.



ЗАО «Юничел-Злато» образовано в 1993 году. Занимается производством и продажей обуви, входит в обувной холдинг «Юничел». По данным ФНС за второй квартал 2024 года, у «Юничел-Злато» есть проблемы с уплатой налогов — накопилась задолженность в 3,2 миллиона рублей. За 2023 год выручка выросла на 5% до 300 миллионов, чистая прибыль увеличилась на 20% до 20 миллионов рублей.

Ни для кого не секрет, что китайские товары попадают на российский рынок без уплаты таможенных пошлин, напомнил руководитель «Юничела».



— Мы реагируем и подстраиваемся под спрос, — подчеркнул Владимир Денисенко.



Кстати, обувная фабрика в Златоусте ведет свою историю с 1935 года. Тогда открылась сапожная мастерская Челябкожтреста. Там работало 15 человек, они шили на заказ до 5 тысяч пар обуви в год. В 1960–1970-х годах на фабрике провели масштабное «перевооружение». В 1983 году предприятие выпускало больше миллиона пар мужской и подростковой обуви в год, там работало 530 человек. В конце 90-х златоустовская фабрика обанкротилась. В 2002 году контрольный пакет акций приобрел «Юничел» и возродил производство.



От сапожной артели к федеральному холдингу

Челябинская обувная фабрика постарше златоустовской. В 1932 году в бараке на ЧТЗ организовали сапожно-пошивочную мастерскую № 4. В маленькой комнатке вручную шили обувь из текстиля и брезента с деревянными подошвами — десяток пар в день. Всё изменилось в ноябре 1941 года, когда в Челябинск эвакуировали Харьковскую обувную фабрику. К 1960 году из трех предприятий создали Челябинскую обувную фабрику, выпускавшую 900 тысяч пар в год. Производство размещалось в здании у реки Миасс, рядом с современным цирком.



На перекрестке проспекта Победы и улицы Чайковского к началу 70-х построили новый корпус обувной фабрики Источник: из архива «Юничел»











В 1968 году на Северо-Западе построили новый корпус, и все цеха постепенно перебазировались на улицу Чайковского. В 1970-е в здании на улице Береговой размещался Дом моделей обуви. На этом месте в наше время сначала решили построить высотку, потом офисник или термальный комплекс. В итоге пока объект заморожен.

Тогда же, в 70-е, было создано производственное объединение из обувных цехов в Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Златоусте и Кыштыме. На его базе действовали НИИ, Дом моделей обуви и магазин «Башмачок» — тот самый, чья вывеска красуется на улице Свободы. В конце 80-х годов Челябинское обувное объединение выпускало 12 миллионов пар в год, было третьим в России и пятым в СССР по объемам производства. Насколько эта продукция была разнообразна и востребована, конечно, другой вопрос. Количество никак не хотело переходить в качество. Полки магазинов были заставлены однотипными туфлями, резиновыми сапогами и ботинками «Прощай, молодость».



В «Башмачке» на ул. Свободы покупателям показывали новые модели Источник: из архива «Юничел»











В те годы на Южный Урал приехал нынешний «главный обувщик» Владимир Денисенко. Родом он из Новосибирска. Там окончил филиал Московского института легкой промышленности по специальности инженер-механик. В Челябинскую область будущий директор приехал по распределению. Сначала работал главным механиком на Кыштымской обувной фабрике. В 25 лет стал директором Троицкой обувной фабрики, еще через несколько лет — главным инженером Челябинской обувной фабрики.



По словам Денисенко, опыт руководства он приобрел еще в студенческие времена, когда работал в стройотрядах.



— Первый стройотряд повез студентом на Камчатку, когда мне был еще 21 год. Это большая ответственность, когда десятки человек, и ты отвечаешь за каждого: чтобы зарплату вовремя получили, были накормлены, устроены. А ты сам еще юноша… И если в эти юные годы сформирована ответственность, то она и дальше будет развиваться, — вспоминал в интервью Владимир Денисенко.



В канун развала СССР и перехода к рынку он успел поработать два года за границей, во Вьетнаме. Там шили обувь для СССР. При этом в социалистическом Вьетнаме была разрешена частная собственность.



— Мы учили вьетнамцев делать качественную продукцию, а сами у них учились рыночным подходам, — позже вспоминал Владимир Денисенко.



Лихие 90-е

В начале 90-х годов прошлого века началось акционирование и приватизация. В сентябре 1992 года Челябинское обувное объединение переименовали в ЗАО «Обувная фирма „Юничел“» (от union — союз и chel — сокращение слова Челябинск).



Честно говоря, обувная фабрика, как и многие другие крупные предприятия страны, чудом пережила 90-е годы прошлого века. Она была на грани банкротства, тяжким грузом висели долги за импортные поставки. С половиной двухтысячного коллектива пришлось проститься. А тогдашний руководитель фабрики просто продал свои акции и ушел в отставку.



На обувной фабрике коллектив традиционно женский Источник: Артем Краснов











Ставший гендиректором в 1998 году Владимир Денисенко признавался, что перестраивать пришлось всё — ассортимент, стандарты качества, поставщиков, подходы к торговле своей продукцией. Порой нужно было ломать сознание работников, причем на всех уровнях.



Говорят, решающую роль сыграл дефолт 1998 года. Иностранные поставщики предлагали рассчитаться за долги активами «Юничела». Но Владимир Денисенко настоял на сохранении предприятия и получил над ним контроль.



А чуть оправившись от кризиса, «Юничел» начал покупать заброшенные предприятия. В 2001 году челябинцы приобрели бывшую обувную фабрику «Урал» в Оренбурге, которую четыре года как закрыли на клюшку. Еще через год купили обанкротившуюся обувную фабрику в Златоусте. На предприятиях сделали капремонт, закупили оборудование и восстановили работу.



«Лодка, в которой плывешь против течения»

В 2005–2006 годах «Юничел» закупил импортного оборудования на миллион долларов, что позволило увеличить объемы производства в Челябинске. В 2013-м на территории фабрики построили логистический центр площадью 10 000 кв. м. В том же году запустили новый участок по производству мокасин, через три года еще один — по производству обуви на полиуретановой подошве методом прямого литья. Модернизация продолжается по сей день.



Одни покупатели критикуют «Юничел» за не самые модные фасоны. Другие удивляются, что на месте фабрики всё еще не появился ЖК «Юничел» Источник: Наталья Лапцевич











— Бизнес — это лодка, в которой плывешь против течения. Можно грести с разной скоростью, но главное — не останавливаться. Иначе течением снесет назад, — делился своими принципами работы руководитель и владелец «Юничела» Владимир Денисенко. — Надо всё время поддерживать себя и других в напряжении, постоянно что-то искать, двигаться, думать, внедрять что-то новое.



Еще челябинский обувщик уверен, что производительность труда в России чуть ниже, чем у иностранных конкурентов, но не в два-три раза. А всё потому, что у итальянских коллег производство, например, стелек — это отдельный бизнес. И при расчете производительности число работников не учитывается. Россияне же множество комплектующих делают сами.



Резаки, с помощью которых раскраивают материал, тоже делают на фабрике. Как и колодки, коробки и многое другое. Источник: Артем Краснов











— Челябинская обувная фабрика, по сути, империя, включающая в себя множество производств. Мы занимаемся не только выпуском готовой обуви, но сами отливаем колодки, делаем резаки для вырубки изделий из кожи, сами производим подошву, — объяснял в авторской колонке Владимир Денисенко.



Самый первый фирменный магазин появился в 1992 году при фабрике — в основном, для того чтобы получать обратную связь от покупателей. Никаких концепций не разрабатывали, просто выделили место на складе, прорубили вход на улицу и расставили обувь на полках. А народ пошел — в магазин при фабрике заходили не только те, кто жил поблизости. Люди специально ехали со всех городских окраин.



Чтобы не зависеть от сторонних продавцов и не ждать денег месяцами, производители начали развивать собственную розницу Источник: Наталья Лапцевич











Еще один аргумент в пользу собственной торговой сети — гарантированные сбыт и оплата поставок. Поначалу «Юничел» редко открывал отделы в ТРК — слишком много там просили за аренду. Челябинцы сделали ставку на стрит-ретейл. Расчет шел — одна точка на 60–100 тысяч жителей, то есть «Юничел» можно было встретить в каждом районе крупного города. Фактически это были небольшие «магазины у дома» площадью 100–250 кв. м. Когда число торговых точек начало измеряться десятками, стало понятно, что это совершенно отдельный бизнес со своими законами и стандартами. Появился торговый дом, холдинг ежегодно прирастал на 30–40 магазинов. Около пяти лет назад обувщики всё-таки пошли в торговые комплексы — вслед за потребителем, для которого поход в ТРК стал привычкой. В итоге «Юничел» получил самую крупную розничную торговую сеть, принадлежащую российскому производителю.

Челябинская фабрика заняла 10% рынка обуви из натуральной кожи Источник: Наталья Лапцевич











Что касается импортозамещения, то у российских производителей не всё так просто. С началом спецоперации резко выросли курсы доллара и евро, а половина материалов и комплектующих для производства обуви были импортными.



— Много лет для производства мы использовали немецкие нитки — лучшие в мире, итальянские клеи — лучшие в мире. И много чего еще — материалы для подошв, фурнитура, межподкладочные материалы, картоны для стелек. Привозили из Италии, Германии, стран Восточной Азии. Сейчас ищем варианты импортозамещения внутри России, но всё стало вдвое дороже, даже у российских кожевенных заводов цены выросли на 30–40%, — сетовал Владимир Денисенко.



По словам руководителя «Юничела», еще 10 лет назад после очередного кризиса фабрика взяла курс на российское сырье.



— Сейчас больше 80% всех материалов и комплектующих закупаются в России, — подчеркнул Владимир Денисенко. — Кожа, например, а это основной компонент в производстве обуви, закупается на кожевенных предприятиях Рязани и Ярославля. Подошва отливается собственными силами на нашей фабрике в Челябинске.



Кому принадлежит обувная империя

Челябинский холдинг «Юничел» входит в тройку крупнейших российских производителей обуви (по выручке за 2023 год). Уступает лишь двум московским предприятиям: «Ральф Рингер Продакшн» — 5,1 миллиарда рублей; «Егорьевск-Обувь» — 4,6 млрд; «Юничел» — 4,1 млрд.



«Юничел» — крупнейший обувной холдинг в России. Объединяет три фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 600 фирменных магазинов в 250 городах России и Казахстане. На 1 января 2023 года на «Юничеле» работало около 2500 человек: 1400 — на основном производстве в Челябинске, 600 человек на Златоустовской фабрике и 400 человек в Оренбурге. АО «Обувная фирма „Юничел“» (основное производство в Челябинске) зарегистрировано в 1996 году. Гендиректор и владелец — Владимир Денисенко. За 2023 год выручка выросла на 10% — до 4,1 миллиарда, чистая прибыль снизилась на 19% — до 484,9 миллиона рублей.



Владелец «Юничела» Владимир Денисенко также является учредителем семи компаний — «Революция» (Нижнекамск), «Кловис» (Магнитогорск), «Гермес» (Екатеринбург), «Ал Тан» (Уфа), «Орнелла» (Оренбург), «Фирс» (Самара), «Юг» (Орск). Все они относятся к розничной торговле обувью.



Глава «Юничела» Владимир Денисенко входит в Союз промышленников и предпринимателей и на встречах с чиновниками старается лоббировать интересы легкой промышленности Источник: Илья Бархатов











На оренбургской фабрике трудится, по данным ФНС, 346 сотрудников. За 2023 год выручка АО «Юничел-Оренбург» увеличилась на 8% — до 203 миллионов рублей, прибыль выросла на 179% — до 2,7 миллиона рублей.

Обувной холдинг «Юничел» давно развивается как семейный бизнес. Так, сын владельца компании Алексей Денисенко в 22 года пришел на работу в отдел по развитию торговли ЗАО «Обувная фирма „Юничел“». С 2010 года он — директор по развитию компании. Долгое время он был совладельцем производственного актива, но в начале 2022 года вышел из состава учредителей.



В настоящее время Алексей Денисенко руководит пятью компаниями — «Медведевский рудник», «НЭК Титан», «Лисья нора», «Ревентон» и «НЭК Ресурс». В декларации по итогам 2021 года он указал местом работы ООО «Ревентон», которое занимается торговлей обувью. За 2023 год выручка предприятия составила 195 миллионов рублей, чистая прибыль — 8,5 миллиона. Помимо «Юничела», Алексею Денисенко принадлежит полностью или частично 20 компаний — производственные, торговые, строительные.



Алексей Денисенко является депутатом Законодательного собрания Челябинской области. По итогам 2021 года он задекларировал доход в 162,6 миллиона рублей и стал вторым, после владельца ЮГК Константина Струкова, самым богатым южноуральским парламентарием. Также Денисенко-младший отчитался о владении 11 земельными участками, 7 домами, 4 квартирами, 2 гаражами, 11 нежилыми зданиями и помещениями. У депутата — завидный автопарк — 12 автомобилей различных марок, например Jeep, Ferrari, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz, BMW, «Лада-Ларгус» и так далее. В гараже также стоят мотоциклы BMW, Harley Davidson, Kawasaki, Honda и Confederate.



Алексей Денисенко считается одним из самых богатых депутатов областного парламента Источник: Наталья Лапцевич











Летом 2022 года Алексей Денисенко попал в санкционный список Европейского союза. Ему поставили в вину членство в «Единой России», высказывания о спецоперации и Донбассе. По словам депутата, он воспринял это как почетное признание заслуг служения Отечеству.

Супруга депутата Милена Денисенко, с которой он позже де-юре развелся, по итогам 2021 года задекларировала доход больше мужа — 178,2 миллиона рублей. У нее в собственности 4 земельных участка, 2 дома, квартира, гараж, 2 нежилых помещения и Audi Q7. Милена Денисенко — дочь известного в Челябинске бизнесмена Николая Кичеджи. Она руководит и владеет (92,3%) медцентром «Медеор». А еще Милена является совладельцем нескольких компаний, которые занимаются различными видами деятельности — от производства красителей и пигментов до розничной торговли и управления недвижимостью.



Екатерина, дочь Владимира Денисенко, как и брат, имеет статус индивидуального предпринимателя. Также она собственник или совладелец 17 компаний. Причем 12 из них связаны с обувью — розничная и оптовая торговля, продажи в интернете, испытания товаров легкой промышленности и сертификация. Среди других — ресторанный («Клокс»), гостиничный и физкультурно-оздоровительный бизнес.



«Торговый дом „Обувь“» зарегистрирован в 1996-м в Челябинске, занимается оптовой торговлей обувью. Среди учредителей — члены семьи Владимира Денисенко: жена Алевтина — 30%, сын Алексей — 40%, дочь Екатерина — 30%. За 2023 год выручка снизилась на 11% — до 88 миллионов рублей, прибыль упала на 45% — до 12 миллионов.



В разных регионах страны также создано множество компаний, которые занимаются розничной торговлей. Все они находятся под управлением ООО «Ю-Менеджмент», учредителем компании является Арина Кутовая (с августа 2022 года). За 2023 год выручка составила 60 миллионов рублей, чистая прибыль — 52 тысячи рублей.



С 2012 года сеть фирменных магазинов развивается в Казахстане. В 2022 году челябинцы вынуждены были закрыть торговые точки на время беспорядков.



— Но в целом рынок Казахстана испытывает те же самые проблемы, что и российский — засилье дешевой, некачественной обуви, завезенной на территории по серым схемам, без уплаты всех необходимых налогов и пошлин, — подчеркнул гендиректор «Юничела» Владимир Денисенко. — И в этой ситуации всех можно понять: одеть, обуть и накормить население — главная задача для руководства любой страны.

