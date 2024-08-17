У новосибирского завода «Элсиб» сменился владелец — что известно о сделке

Сделка закрыта 16 августа Источник: Стас Соколов/NGS.RU











Группа «Интер РАО» приобрела новосибирский завод «Элсиб». Об этом сообщается на странице группы в социальной сети «Вконтакте».



Сделка была завершена в минувшую пятницу, 16 августа. В собственность «Интер РАО» перешли 98,4% акций НПО «Элсиб», которая занимается проектированием и производством генераторов, крупных электрических машин для всех типов электростанций. На мощностях новосибирского завода производятся более 20 моделей турбогенераторов.



— Новое приобретение обеспечит масштабный синергетический эффект при взаимодействии с другими компаниями нашей Группы. Так, например, турбины «Уральского турбинного завода» в подавляющем большинстве сопряжены с генераторами НПО «ЭЛСИБ» ПАО, — говорится в сообщении компании.



Группа Интер РАО, по данным Rusprofile, зарегистрирована в Москве, по адресу Большая Пироговская, 27, строение 1. Уставный капитал компании составляет 172,4 миллиарда рублей. По итогам 2023 года выручка предприятия выросла до 250 миллиардов рублей, прибыль показала рост на 9% — до 36 миллиардов рублей. Основой вид деятельности компании — производство электроэнергии.

Сумма сделки не раскрывается. Меж тем в июне газета «Ведомости» писала, что стоимость завода оценивается в 10–13 миллиардов рублей.



НПО «Элсиб» ПАО, по данным Rusprofile, зарегистрировано в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев, 56 в 1992 году. Уставный капитал компании составляет 112 миллионов рублей. Генеральный директор — Безмельницын Дмитрий Аркадьевич. Среднесписочная численность сотрудников предприятия — 1627 человек. По итогам 2023 года компания нарастила выручку на 41% — до 7,3 миллиардов рублей. Прибыль «Элсиба» выросла на 57% — до 661 миллиона рублей. Основой вид деятельности предприятия — производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта.



Ранее заводом «Элсиб» владела СГК. Сама сделка была совершена в 2019 году.

