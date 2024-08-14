«Лучшая цена»: здание новосибирского завода продали на торгах за 1,7 миллиарда

Лучшая цена лота составила 1 745 472 548 рублей Источник: Стас Соколов











В Новосибирске здание завода «Лиотех» продали на торгах более чем за 1,7 миллиарда рублей. Его купили по цене в несколько раз выше начальной.



Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Сообщение о результатах торгов опубликовали накануне, 13 августа.



— Здание завода «Лиотех», включающее сопутствующие и неотделимые улучшения и оборудование, — сказано в сообщении.



Лучшая цена лота составила 1 745 472 548,40 рубля при начальной в 758 901 108 рублей. Победителем торгов стало новосибирское ООО «Октябрьское».

Уточняется, что торги проходили в рамках конкурсного производства ООО «Энергорешения». В приложении к проекту договора купли-продажи сказано, что здание завода находится в селе Толмачево. В состав лота также вошли здание КПП, два земельных участка, ограждение и другое. Всего в списке более 40 пунктов.



Новосибирский завод литий-ионных аккумуляторов ООО «Энергорешения» ранее именовался «Лиотех». По информации «Интерфакс», организация входила в структуру «Роснано».

Завод «Лиотех» создали в 2010 году как совместное предприятие «Роснано» и китайской Thunder Sky по производству литий-ионных батарей. В 2016 году арбитражный суд региона признал ООО «Энергетические решения» (бывший «Лиотех») банкротом и ввел конкурсное производство. В 2019 году управляющей компании удалось договориться о мировом соглашении, но спустя несколько лет оно было расторгнуто, производство по делу возобновили.