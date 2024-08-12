Структура «Газпрома» проектирует офис в центре Новосибирска — компания готовится к переезду

Здание, куда переедет компания-гигант, принадлежит известному бизнесмену Тимуру Саттарова, строение сейчас активно реконструируют, работы должны звершить в следующем году Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Строительная структура «Газпрома» — «СтройТрансНефтеГаз» — готовится к переезду в Новосибирск. На сайте госзакупок компания разместила лот на проектирование офиса в здании на улице Серебренниковская, 29 и постройки во дворе треугольника. Объекты сейчас активно реконструируют.



По документам, компания займет 7,2 тысячи квадратных метров в двух зданиях на улице Серебренниковской. В первом «СтройТрансНефтеГаз» («СТНГ») будет арендовать помещения со 2-го по 4-й этаж общей площадью 5,2 тысячи квадратов, на подземном этаже — 400 квадратов. Также организация займет отдельно стоящее двухэтажное здание площадью в 1,6 тысячи квадратных метров.

АО «СТНГ», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2004 году в Москве, в 2016 году компания переехала в штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. Генеральный директор организации — Даниил Шапиро. На конец 2023 года выручка организации составила 134,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 27 миллиардов рублей.



В первом корпусе (в угловом здании) появятся кабинеты руководителей и места для сотрудников. Для генерального директора построят самый шикарный кабинет: помимо рабочего места, у него будет переговорная комната, место для отдыха и личный туалет. Рядом разместят приемную с кабинетом ассистентов на два рабочих места, мини-кухню, конференц-зал, подсобное помещение и туалет для посетителей. Обустроят в здании также шесть кабинетов для руководителей департаментов и девять — для заместителей генерального директора с приемными.



Для сотрудников оборудуют кофе-поинты, переговорные и туалеты на каждом этаже, на подземном уровне разместят архивы, склады и серверные. Построят и функциональные зоны (например, для неформального общения), ресурсные центры (зона печати и работы с документами), зоны для телефонных переговоров, скайп-встреч и собеседований, места для фокусной работы, приватных переговоров и гардероб.



На карте отмечены здания, которые займет структура «Газпрома» Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Во втором двухэтажном корпусе разместят два кабинета для руководителей и два для заместителей генерального директора с приемной. Появятся также кофе-поинт, переговорная, архив и туалеты. Функциональные зоны похожи на те, что предусмотрены в первом корпусе.



По техзаданию дизайнерские решения должны быть в стилистике «Газпрома». Для вывесок, указателей и табличек необходимо использовать фирменный цвет — небесно-синий. Входные зоны, коридоры и переговорки также должны выполнить в стиле компании. Стены и потолок покрасят в белый цвет, для пола решили использовать натуральный, искусственный гранит и ковровую плитку, а двери и мебель изготовить из клена.



В техзадании подчеркивают, что мебель сотрудников обязательно должна быть произведена в России, использовать предметы из «не дружественных стран» строго запрещено. Мебель необходимо оборудовать фронтальными экранами для личного пространства, примерно 10% из них должны быть с фирменной айдентикой «Газстройпрома». Есть в документе и описание столов, тумб с выдвижными ящиками — все подробности оборудования рабочих мест, вплоть до диагонали рабочих мониторов и обязательного наличия органайзера для документов.



Контракт по итогу заключили с ИП Кузнецовым Александром Николаевичем, зарегистрированным в Москве. По данным НГС, предприниматель уже занимался проектированием офисов компаний «Газпрома». Работы обойдутся в 19,8 миллиона рублей, делать все решили поэтапно. Первый этап — обмерные работы и концепция двух корпусов, второй — дизайн-проект по двум корпусам, третий этап — авторский надзор.

НГС уже рассказывал подробно о переезде компании в Новосибирск и поговорил с экспертами о том, как ссылка федеральной организации повлияет на горожан.