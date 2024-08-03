Прованс под Новороссийском: семья уехала из столицы в глубинку и высадила там поле лаванды

Как пара из Москвы бросила всё и переехала на лавандовую ферму Источник: «Дом ароматных трав»











Антон и Татьяна Сидоровы — молодая семья из Москвы. Несколько лет назад у пары был успешный бизнес и все шансы покорить столицу. Но в одно мгновение всё изменилось. Супруги переехали в Краснодарский край и начали всё с нуля, открыв свою лавандовую ферму в небольшом поселке. Что подтолкнуло семью перебраться в провинцию и как создавать свое дело в глубинке? Публикуем честный рассказ молодых бизнесменов.



«Переезжать мы не планировали»

В Москве у Сидоровых была своя сеть цветочных магазинов. Но супруги всегда мечтали о горах, море и деревенском спокойствии. Один отпуск изменил всё: в 2017 году Татьяна и Антон приехали отдохнуть в поселок под Новороссийском и без каких-либо колебаний купили там землю.

— Денег у нас было совсем немного, но люди, которые продавали участок, поверили в нас и предоставили рассрочку на 2 года. Это было спонтанное решение, переезжать мы не планировали. Сначала приезжали сюда на лето, потом всё чаще и чаще. И так понравилось, что решили остаться навсегда, — поделился Антон.

На новом месте семья занялась фермерством. Они посадили на участке лаванду, чтобы потом продавать ее оптом. Сидоровы признаются: южный климат и рельеф сначала их не принял.

— Первые три года мы строились без света, газ и вода были привозными, работали и жили в полевых условиях. В первый же год высадили молодые саженцы лаванды, но случилась страшная засуха — приходилось постоянно поливать цветы из шлангов, чтобы они выжили. Еще мы находимся в предгорье, здесь постоянные ветра — деревья улетают с корнем. В один год к нам с гор пришла вода и смыла половину поля. Руки, конечно, опускались, но постепенно мы подстроились под местный климат, — рассказала Татьяна.

Как выглядит ферма, на которую съезжаются гости практически со всей страны 1 из 4 Как выглядит ферма, на которую съезжаются гости практически со всей страны Источник: «Дом ароматных трав»

Но трудности на этом не закончились — начался COVID, который вновь переиграл все планы бизнесменов. Спрос на лаванду резко упал, зато появился интерес к туризму.



— Получилось так, что многим местным жителям некуда было уехать отдохнуть, тогда они начали приезжать на лавандовое поле и проситься к нам на фотосессии. Гостей становилось всё больше. Мы начали устраивать пикники и душевные вечера у нас на участке, — вспоминают предприниматели.

В прошлом году семья продала бизнес в Москве и окончательно поселилась на собственной ферме. Здесь они растят двоих детей и уже приучают их к семейному делу.

— У нас растет два мальчика — 7 и 12 лет. Они всегда с нами и также участвуют во всех процессах. Поливают, сажают, ездят за растениями, убирают в бистро за гостями, моют посуду, — поделилась Татьяна.

«Свой сад — это не про коммерческую историю»

Лавандовая ферма получила название Maison Des Plantes Aromatiques, или «Дом ароматных трав». Она стала настоящей местной достопримечательностью — сюда со всей страны съезжаются желающие сделать красивые фотосессии на цветущих полях. Тут гости как будто попадают в прованскую деревушку, где всё по старинке. Всю мебель для фермы предприниматели собирали по разным уголкам страны. Есть даже старинные предметы интерьера, которые семья выкупала на аукционах.



На ферме также появилось бистро и лавочки с домашней продукцией. Свою продукцию из трав бизнесмены делают в ограниченном количестве и всегда по настроению. В сезон цветения лаванды из нее делают натуральный гидролат. Также производят из лаванды масло, варенье, добавляют в чайные сборы, сиропы и десерты



— Безе, пряники, печенье, всевозможные тортики. Добавляем ее куда только можно. Помимо лаванды, мы выращиваем очень много сортов мяты, шалфей, розмарин, у нас есть виноградник, декоративные растения. Но сад — это только для души. Это не про коммерческую историю. На лаванду сейчас падает спрос, у нее скоротечное цветение, а когда нет лаванды, нет и гостей. Пока что дело в минусе, к себе в карман мы ничего не положили, так как ферме требуются постоянные вложения, — поделилась Татьяна.

Предприниматели сушат лаванду, чсобы потом добавить ее в чайные сбор и в другие продукты Источник: «Дом ароматных трав»











Ферма работает с мая по ноябрь включительно. С приходом осени в «Доме ароматных трав» можно частенько услышать живую музыку — здесь предприниматели собирают гостей на званые ужины и душевные посиделки.





— На зиму мы закрываемся, распускаем сотрудников и продолжаем здесь жить. Но даже когда лаванда не цветет, на ферме есть что посмотреть, у нас много красивых локаций для фото да и просто для прогулки, — рассказывают супруги.



А вот выходить с продукцией на маркетплейсы и масштабироваться до федерального уровня фермеры не планируют. Планы на продвижение и них другие. Например, в прошлом году взяли в рассрочку землю для парковки. А недавно высадили новое поле персиков и абрикосов.