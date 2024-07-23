Группа S7 заявила о слиянии трёх дочерних компаний — одна из них зарегистрирована в Новосибирске

Холдинг хочет повысить эффективность работы Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Группа компаний S7 объявила о реорганизации трех своих дочерних структур путем их слияния. Речь идет о ЗАО «Группа компаний С7», ООО «С7 Информационные технологии» и ООО «Инвест Финанс». Процесс слияния начался 10 июля.

Издание «РБК Новосибирск» сообщило со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, что после реорганизации компании «С7 Информационные технологии» и «Инвест Финанс» прекратят свою деятельность, а «Группа компаний С7» продолжит работу.

В пресс-службе S7 «РБК Новосибирск» сообщили, что планируемая реорганизация связана с внутренними процессами холдинга, направленными на повышение эффективности.



Основным активом Группы S7 является АО «Авиакомпания «Сибирь», которая работает под брендом S7 Airlines. Авиакомпания была создана в 1957 году и является крупнейшим частным авиаперевозчиком в России. Генеральный директор «Сибири» — Вадим Клебанов, а учредитель — ЗАО «Группа компаний С7».



По данным сервиса «RusProfile», ЗАО «Группа компаний С7» зарегистрирована в Москве, ее директор — Дмитрий Куделькин. Компания занимается управлением финансово-промышленными группами. По итогам 2023 года выручка составила 3,9 миллиарда рублей (+20%), чистая прибыль — 37 миллиардов рублей. Группа владеет товарными знаками S7 Logistic и Citrus, а также подала заявки на регистрацию S7 Market, S7 Corp и Spectra aircraft.



ООО «С7 Информационные технологии», зарегистрированное в Новосибирске, возглавляет Руслан Верещагин. В 2023 году выручка компании составила 1,5 миллиарда рублей (+24%), чистая прибыль — 78,6 миллиона рублей. Компания разрабатывает программное обеспечение для подразделений S7 Group и обеспечивает работу корпоративной сети.



ООО «Инвест Финанс», зарегистрированное в Москве, директором которого является Владимир Ларин, в 2023 году показало выручку 334 тысячи рублей (-84%) и чистую прибыль 178,9 миллиона рублей. Компания оказывает услуги в области бухгалтерского учета и является учредителем ООО «Вышневолоцкий Кирпичный Завод» и ООО «Клинцовский Керамический Завод».



Ранее НГС писал, что владелец S7 попал в десятку крупнейших плательщиков налога на личные доходы.