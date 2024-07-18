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Бизнес Маленький, но гордый бизнес «Покупать породистую скотину сейчас в тренде»: история фермера, который планирует разбогатеть на кудрявых свиньях — фото

«Покупать породистую скотину сейчас в тренде»: история фермера, который планирует разбогатеть на кудрявых свиньях — фото

Смотрите, какое милое хозяйство

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9 комментариев
Дмитрия Куцко благодаря кудрявым свиньям знают и за пределами края

60-летний Дмитрий Николаевич Куцко — фермер, как он сам себя называет, первой волны из Красноярского края. Он разводит мангалиц — кудрявых свиней, привезенных прямиком из Венгрии. Наши коллеги из NGS24.RU съездили к нему под Бородино и попали к самой необычной породе домашних животных. Фермер рассказал, как в 50 лет начал свой сельскохозяйственный путь, откуда в России появились венгерские свиньи и кто еще живет на экоферме в тайге.

Дети мои не различают настоящие продукты

Дмитрий родился в ныне уже вымершем селе Абанского района. В Красноярске он получил диплом аграрного университета на заочной специальности «экономика и агробизнес». Причем быть ближе к земле Дмитрий поначалу и не помышлял.

— Не было у нас никогда в семье земли. Я до первого класса думал, что хлеб булками на деревьях растет, — признается он.

Уже после распада Советского Союза Куцко узнал от товарища, что «началось фермерское движение», и под это дело можно было получить немного гектаров из фонда перераспределения земель. Агрономам забирать небольшие клочки земли было невыгодно, а фермерам первой волны — в самый раз. Его друг взял себе землю, а затем 15 гектаров рядом с Бородино оформил на себя и Дмитрий.

Правда, несмотря на появившийся кусок земли, в сельское хозяйство Дмитрий ушел только спустя много лет. Участок стоял, а со своей женой Куцко занимался торговлей, пока сын Павел получал образование в Красноярске. Как-то в выходные голодный студент приехал домой к родителям, и те, как полагается, купили мясо. Но только не домашнее, а в небольшом магазинчике возле дома.

— Пашка и дочка бегают, руки потирают. А я хожу, запаха не чувствую. Думаю, может, заболел, почему запаха-то нет? Я из детства вынес аромат и вкус мяса, молока, хлеба. А тут ничего не чувствую, — недоумевал фермер.

Фермер начал свой сельскохозяйственный путь в 50 лет

Попробовав ужин, он не почувствовал и вкуса продуктов. Тогда точно убедился, что заболел. Но чуть позже понял: дело не в болезни, а в качестве мяса.

— Сразу осенило меня: дети мои не различают настоящие продукты от вот этих вот, пластмассовых. За полгода в свинарнике вырастает свинья до убойного веса. Меня прям прострелило. А когда мысль рождается, вселенная сразу что-то подсказывает, дает, — вспоминает Дмитрий.

«Это была любовь с первого взгляда»

Вселенная в виде его знакомого предложила Куцко купить УАЗ. Знакомый ездил на нем во Владивосток, возил туда свиней. Дмитрий тогда заинтересовался не машиной, а животными, которых везли аж на другой конец страны.

— Приехали в деревенскую избу под Бородино. Стучимся. Выходит девушка лет тридцати. Ей по подиуму ходить, а она свиньями занимается. На дворе ноябрь, уже снег. Заходим в ограду, а у нее бегают вот эти лохматые свиньи — венгерская мангалица. Снег лежит, ни соломинки. Она высыпала золу, и вот эта бригада свиней жрет эту золу. Я прожил 50 лет на свете и такого не видел. Ну не бывает так, это противоречит законам природы, — описывает первые эмоции фермер.

Первые свиньи Дмитрия

Тогда Дмитрий узнал, что свиней ввезли в Россию из Венгрии нелегально еще в прошлом веке. Порода его сразу заинтересовала: «это была любовь с первого взгляда». Через месяц в стайке у фермера уже хрюкали свиноматка и хряк.

— У меня терпения ждать уже не было. Я пересмотрел все видеоролики, познакомился со всеми, кто когда-то держал их, — информации нигде не было. Но всё же купили свиноматку за 50 тысяч и хряка за 15 тысяч рублей. В феврале 2015 года у меня появились первые поросята, — с теплотой вспоминает Дмитрий.

Поймать маленьких поросят не так-то просто

Тогда же он узнал о сельскохозяйственных грантах и, недолго думая, сел писать бизнес-план на семейную животноводческую ферму. В общей сложности Дмитрий просил восемь миллионов рублей. В администрации книгу в сто листов приняли, но выделять такую большую сумму отказались: хозяйство должно было существовать как ферма. Но денег предложили — полтора миллиона рублей.

— Я подумал, что лучше синица в руках, чем восемь миллионов в следующий год. За две ночи переделал весь бизнес-план и, без всякой надежды, победил, — рассказывает он.

Так под Бородино приехали чистокровные мангалицы, прямиком из Венгрии. За 69 поросят Дмитрий заплатил полмиллиона рублей. Как правильно ухаживать за новыми домашними животными, фермеру пришлось узнавать самостоятельно.

— Это уникальное животное. Это машина, способная переработать любые растительные отходы — солому, траву, корни, опилки, ветки — всё что угодно. И это всё превращается просто в уникальное по своим свойствам сало и мясо, — описывает венгерских свиней Дмитрий.

Зимой мангалицы едят комбикорм

«Каннибализм — у них это популярно»

За счет проживания в суровых сибирских условиях животные приобрели новые качества, из-за которых кудрявыми свиньями из Сибири интересуются далеко за пределами Красноярского края.

— У нас вся Россия, Монголия, Казахстан их покупают. Даже венгры хотели бы у нас их приобрести. В Сибири венгерская мангалица приобрела другие качества. У них стало очень крепкое здоровье. За 10 лет содержания смерть была только механическая: мать задавила. Или каннибализм — у них это популярно. Вот мамка родит их на снегу, и поросята на третий день уже рассекают по сугробам, — рассказывает фермер.

Всех свиней Дмитрий разделил на два загона. Маленькие поросята живут в закрытой стайке и бегают на небольшой площадке. Запаха, какой привычно можно чувствовать возле свиных хозяйств, здесь нет — рядом с животными даже приятно находиться. Это объясняется близостью породы к дикой природе.

— Это особенность венгерской мангалицы. Она получилась в результате скрещивания с дикой скотиной, и у них желудочно-кишечный тракт приспособлен ближе к дикой природе. Она травоядная больше, и испражнения не пахнут. Они на этом месте живут девять лет, а запаха, как в свинарнике, нет, — подтверждает заводчик.

Дмитрий любит каждого из своего небольшого хозяйства

— Девки! — кричит за забор с поросятами сын Дмитрия — Павел Куцко. Парень окончил техникум в Красноярске, поработал на вахтах и вернулся на родные земли — помогать отцу.

Я ему сказал: «Сынок, вот сельское хозяйство — здесь есть деньги». Он мне помогает. Преемственность очень радует.

На зов Павла к забору подходит куча взрослых мангалиц. Со слов Дмитрия, самый большой представитель породы за всё время фермерства весил 160 килограмм. Самки кудрявых свиней малоплодные — обычно рожают около шести-восьми поросят.

Павел помогает отцу ловить поросят

Еще одна особенность фермы — вольный выгул. Фермер огородил электроизгородью 70 гектаров леса, что позволяет спокойно гулять свиньям, где им захочется. «Электропастух» работает по тому же принципу, что и трамвай: проводник заземлен, а напряжение идет сверху, примерно на уровне пятачка свиньи. Когда животное подходит к границе, его бьет током. На создание такой изгороди ушло аж десять лет фермерства. Но даже если изгородь где-то порвалась и ток не идет, животные всё равно возвращаются домой.

— Когда только начали держать свиней, пропало 12 голов. Мне так было обидно. Мы их искали, привлекали людей, на лошадях ездили. Оставляли поесть — они приходили, ели и уходили. Три недели стада не было. Всё-таки пришли, но вместо двенадцати — штук сорок, — уже со смехом вспоминает историю Дмитрий.

Электроизгородь выглядит как натянутые нити

Тренд на кудрявых

По соседству со свиньями у фермера живут коровы. Кроме мангалиц Дмитрий купил себе быка галловейской породы. Он единственный на весь Красноярский край. Кудрявый бычок пока еще молод, но в будущем фермер хочет, чтобы он покрыл всех коров в хозяйстве.

— Мне приятно, какое-то внутреннее ощущение, гордость берет, что у меня не просто так свинья, а она вот какая-то с изюминкой. Вот я привез себе этого галловейского быка. И мне приятно: он один в Красноярском крае, — рассказывает Дмитрий.

Галловейский бычок Умка

Коровы, как и свиньи, живут на воле и совсем не привязаны к стайке. Один год семья даже занималась продажей молока и творога, но поняли, что такое занятие слишком затратное и для этого нужны специально обученные люди.

Стоимость оборудования для занятия сельским хозяйством выше, чем средняя цена квартиры в Красноярске. Дмитрий на работу своей фермы денег не жалеет. В прошлом году продал недвижимость и даже не понял, «куда потратил три миллиона рублей». Сейчас в хозяйстве всего три трактора — один гусеничный и два стареньких «Белоруса». В месяц полное обеспечение фермы выходит в 150–200 тысяч рублей. Весна-лето — разгар сезона и работ в поле. Большая часть денег уходит на солярку, обслуживание транспорта и полей.

— Мы позавчера закончили протравку полей зимовых, зацепили косилку. Не было солярки, не на что было купить ножи новые. Вчера день ушел, чтобы созвониться с людьми, взять предоплату, съездить в Канск, купить по мелочи то-сё. Всё, деньги закончились. Взял в долг на неделю. Если у меня не будет денег, то каждый день простоя я теряю, — признает финансовые трудности фермер.

А вот и главный помощник семьи Куцко — трактор

«В город я приезжаю и чувствую себя свиньей, даже хуже»

За выгул свиней на свободной территории Дмитрия оштрафовали на 600 тысяч рублей. По правилам, у них должен быть двухметровый забор по всей территории: животные могут заразиться африканской чумой. Но фермер убежден, что «африканская чума и выше двух метров прыгнет».

Несмотря на все трудности в сельском бизнесе, желания забросить ферму у Дмитрия не было. На своей территории он чувствует себя свободным — не так, как в городе.

— Я сюда приезжаю: я здесь главный. Девочки, я вас всех люблю, но я всех вас зарежу и съем. Каждого в свое время. В город я приезжаю и чувствую себя свиньей, даже хуже. Пятьдесят писем в ящике лежит, налоговая звонит, за воду, за канализацию заплати… — признается фермер.

Содержание фермы выходит затратно

Зажить полной грудью семейство Куцко планирует к 2026 году — сейчас хозяйство наращивает поголовье.

Со слов Дмитрия, молодые люди всё чаще интересуются сельским хозяйством, сейчас это на пике популярности. Бычков с фермы не так давно покупали молодые люди до тридцати. Покупать породистую скотину приятно и даже в тренде, считает Куцко.

На ферме живут не только коровы и свиньи. Это, например, гуси
...а это цыплята

В ближайшие дни Дмитрий поедет на Алтай и в Омск: туда заказали несколько голов мангалиц. А уже в октябре чистокровные кудрявые свиньи поедут в Красноярск, а затем на юг — в Сочи.

Это не единственная необычная ферма в Красноярском крае. На ферме «Коза-дереза» уже несколько лет работает кошачий приют. Там коты соседствуют с козами и баранами и почти свободно гуляют на природе. Корреспонденты NGS24.RU побывали на ферме и узнали, как сейчас живут кошки, сколько стоит их содержание и у кого из котов самая недовольная усатая морда.

ПО ТЕМЕ
Красноярский край Фермерство Свиньи Бородино Ферма Мангалица Сибирь Коровы
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Комментарии
9
233143581
18 июля 2024, 17:08
Что такое тренда? Раньше туда посылали в деревнях.
Гость
18 июля 2024, 17:22
Фамилию ему менять надо. Срочно.
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