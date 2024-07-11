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Бизнес Владелец S7 попал в десятку крупнейших плательщиков налога на личные доходы: список Forbes

Владелец S7 попал в десятку крупнейших плательщиков налога на личные доходы: список Forbes

Рейтинг был составлен после изменений в законах

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7 комментариев
Вячеслав Филев (крайний справа) со стюардесами и стюардом авиакомпании S7

Русское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг возможного размера налога на доходы физических лиц, которые должны были заплатить крупные российские предприниматели по итогам прошлого года. Среди них есть и самый крупный акционер зарегистрированной в Новосибирской области авиакомпании S7 Владислав Филёв.

Желание составить столь необычный рейтинг в журнале объяснили принятым Госдумой законе о повышении ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В связи с чем Forbes решил изучить непосредственно личные доходы богатейших бизнесменов, пытаясь оценить возможный размер уплаченного НДФЛ исходя из известных данных — прежде всего, дивидендов от акций

Культурный центр ГЭС-2, созданный на деньги Леонида Михельсона

Первое место в рейтинге занял Леонид Михельсон (крупный акционер компании «Новотек») чей НДФЛ «Форбс» оценили почти в 11 млрд рублей. Широкой публике Михельсон стал известен после того, как реконструировал старое здание ГЭС в центре Москвы, на острове Балчуг превратив его в современный выставочный центр.

Второе место (с НДФЛ в 3,8 млрд рублей) занял Илья Димов, названный официальным владельцем компании «Стройпроектсервис», третье досталось владельцу ООО «Торговый дом «Риф» Петру Ходыкину (чуть больше 3 млрд рублей).

В первую десятку попал также крупнейший частный акционер группы S7 Вячеслав Филёв. которому принадлежит 48,6% акций ЗАО «Группа компаний С7» (еще суммарно 50,1% владеют его дочери).В 2023 году ЗАО «Группа компаний С7» выплатила дивиденды в 21,9 млрд рублей, таким образом только личный доход Филёва должен был превысить 10,6 млрд рублей, а размер НДФЛ составить 1,6 млрд рублей.

Для сравнения, доходы бюджета города Обь, где зарегистрирована основная операционная компания группы — АО «Авиакомпания Сибирь» (основным акционером которой является ЗАО «Группа компаний С7») в прошлом году лишь ненамного превысили 2 млрд рублей. НДФЛ, впрочем, платится по месту прописки физического лица, а оно не обязательно должно совпадать с местом регистрации его бизнеса.

Повышение НДФЛ может быть болезненно для россиян с большими доходами, большинство же рядовых налогоплательщиков оно вряд ли коснется. Разобраться с тем, кто будет уже в 2025 году платить больше, поможет материал журналиста 27.RU.

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Комментарии
7
С левого берега
11 июля 2024, 18:27
С такими ценами на перелеты еще бы бы не попасть в десятку.
Zemb
11 июля 2024, 18:47
вот така, Толмачево в Оби есть, а денег от Толмачево в Оби нет. фокус. 😎
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