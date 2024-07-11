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Бизнес «Мы были выскочками из Новосибирска»: создатель СДЭКа больше часа прощался с сотрудниками — его слушали 5 тысяч человек

«Мы были выскочками из Новосибирска»: создатель СДЭКа больше часа прощался с сотрудниками — его слушали 5 тысяч человек

Леонид Гольдорт продал свою долю в компании

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8 комментариев
У СДЭК больше 3900 пунктов выдачи в России

Создатель и основной владелец логистической компании СДЭК Леонид Гольдорт продал свою долю и попрощался вчера с сотрудниками и партнерами через конференцию в «Зуме».

СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») была создана в 2000 году Гольдортом и Вячеславом Пиксаевым. Компания оказывает комплексные услуги по доставки грузов — от частных отправлений до услуг крупным корпоративным клиентам. У СДЭК больше 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране (3800 из которых в России). Общая выручка всей группы СДЭК за 2023 год, по данным самой компании, составила более 70 млрд рублей.

Основатель компании попрощался с сотрудниками

Основное юридическое лицо группы — ООО «СДЭК Глобал» — в прошлом году получило выручку в размере 34,3 млрд рублей и закончило год с чистой прибылью 1,5 млрд рублей. Гольдорту в этой компании принадлежала доля в 55,3%, которую предприниматель продал фонду под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН). По данным «Контур.Фокуса», с 4 июля долей в размере 55,44% владеет АО «Кластер капитал», которое принадлежит фонду «Андромеда-2», находящемуся под управлением под управлением СФН.

Еще 37,1% компании принадлежит Вячеславу Пиксаеву, а 6,5% записаны на Инну Яковлеву.

Трансляцию на видеохостинге, которая шла более часа, посмотрели более 4700 человек

О том, что Леонид Гольдорт ищет покупателя для своей доли, «Ведомости» писали еще в ноябре прошлого года. Сам предприниматель эмигрировал в Израиль и сейчас в своем телеграм-канале регулярно выкладывает жизнерадостные мотивирующие «кружочки» о том, что нужно заниматься спортом, следить за здоровьем и вообще радоваться жизни.

Вчера основатель СДЭК провел конференцию в «Зуме» (она также транслировалась на сервисе YouTube) для сотрудников и партнеров компании. Гольдорт не стал углубляться в детали сделки, ограничившись признанием того, что «доволен результатом».

— Порадуйтесь за меня, я начинаю кардинально новый этап в жизни. Собираюсь отойти от бизнеса и следующие 40 или больше лет прожить очень насыщенно.

Себя и компанию на старте Леонид назвал «выскочками из Новосибирска, без денег, без ресурсов»:

— На старте мы потратили 3 тысячи долларов, — признался предприниматель.

Общение с теперь уже бывшими сотрудниками проходило в довольно неформальной форме, Леонид Гольдорт периодически шутил:

— У нас в компании не было ни Джобса, ни Маска... Да Джобса и не хотелось бы, он рано умер.

Понимая тревогу, которую ощущают сотрудники и партнеры, создатель СДЭК отметил, что сейчас его компания — «огромная машина, никому не нужно ее останавливать».

— Я призываю не грустить. Вы привыкли ко мне, теперь будет по-другому, но многое зависит от вас. Главное — не переступать через себя.

Для клиентов СДЭК уход Гольдорта вряд ли будет сильно заметен (по крайней мере, в обозримом будущем). А вот покупателям гипермаркетов «Леруа Мерлен» стоит уже сегодня начинать привыкать к новому названию этой сети.

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Комментарии
9
Butch
11 июля 2024, 15:42
...по доставкЕ грузов! Ну сколько можно? Быстро все на пересдачу ЕГЭ!)))
Bream
11 июля 2024, 15:42
после того как доставка три дня не могла встать с колен еще кто-то это купил?... наверное дисконт дали хороший )
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