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Бизнес У новосибирского СГК сменился владелец — что известно о сделке

У новосибирского СГК сменился владелец — что известно о сделке

Покупателями выступили российские структуры

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10 комментариев
СУЭК приобрела активы СГК в 2018 году

«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) сообщила о продаже ООО «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В СУЭК сообщили, что компания проводит комплексную реструктуризацию профиля деятельности, в рамках нее были проданы энергетическое подразделение, которое представлено СГК, и логистическое подразделение — АО «Национальная транспортная компания». Покупателями выступили «российские структуры», кто именно — не уточняется. Сумма сделки также не раскрывается.

В СУЭК указали, что сделки позволят упростить корпоративное управление СГК и НТК и реализовать планы инвестиционного развития компаний в России. При этом проведение сделок на текущую деятельность не повлияет — все дочерние предприятия и филиалы продолжат выполнять обязательства перед потребителями и партнерами в полном объеме.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК, чтобы узнать, кто стал новым владельцем, в компании переадресовали запрос в СУЭК. НГС также обратился за комментарием к представителю СУЭК. На момент публикации новости информация не поступила.

По данным Rusprofile, ООО «Сибирская генерирующая компания» зарегистрирована 23 июля 2007 года в Москве. Исполнительный директор — Барило Павел Викторович. Уставный капитал компании — 21,4 миллиарда рублей. По итогам 2022 года (более свежих данных не опубликовано) компания нарастила выручку на 21% — до 6,1 миллиарда рублей. Прибыль компании напротив, упала на 67% до 8,7 миллиардов рублей. По данным Rusprofile, ОА «СУЭК» числилось учредителем ООО «Сибирская генерирующая компания» с 27 августа 2018 года по 13 мая 2024 года. Актуальных данных о новом владельце в базе нет.

В начале июня стало известно о назначении на пост главы новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Дмитрия Перязева. Ранее он был главой департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска.

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Комментарии
13
226347551
29 июня 2024, 17:53
Как это: " у новосибирскОГО СГК", т е Сибирской генерирующей компании (ж р) ? Тогда уж: у новосибирского ООО СГК .
274502334
29 июня 2024, 17:57
CГК -Сибирский Гидро Комплекс или же генерирующая компания? Почему у "новосибирского"?
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