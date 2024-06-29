У новосибирского СГК сменился владелец — что известно о сделке

СУЭК приобрела активы СГК в 2018 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) сообщила о продаже ООО «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.



В СУЭК сообщили, что компания проводит комплексную реструктуризацию профиля деятельности, в рамках нее были проданы энергетическое подразделение, которое представлено СГК, и логистическое подразделение — АО «Национальная транспортная компания». Покупателями выступили «российские структуры», кто именно — не уточняется. Сумма сделки также не раскрывается.



В СУЭК указали, что сделки позволят упростить корпоративное управление СГК и НТК и реализовать планы инвестиционного развития компаний в России. При этом проведение сделок на текущую деятельность не повлияет — все дочерние предприятия и филиалы продолжат выполнять обязательства перед потребителями и партнерами в полном объеме.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК, чтобы узнать, кто стал новым владельцем, в компании переадресовали запрос в СУЭК. НГС также обратился за комментарием к представителю СУЭК. На момент публикации новости информация не поступила.



По данным Rusprofile, ООО «Сибирская генерирующая компания» зарегистрирована 23 июля 2007 года в Москве. Исполнительный директор — Барило Павел Викторович. Уставный капитал компании — 21,4 миллиарда рублей. По итогам 2022 года (более свежих данных не опубликовано) компания нарастила выручку на 21% — до 6,1 миллиарда рублей. Прибыль компании напротив, упала на 67% до 8,7 миллиардов рублей. По данным Rusprofile, ОА «СУЭК» числилось учредителем ООО «Сибирская генерирующая компания» с 27 августа 2018 года по 13 мая 2024 года. Актуальных данных о новом владельце в базе нет.

