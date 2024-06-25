Потребительский экстремизм и новый рост цен — что принесет новый закон о маркетплейсах

Эксперты рассказали, чего ждать от нового закона о маркетплейсах Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В России грядет революция в онлайн-торговле. Правительство всё же решило взять под контроль маркетплейсы, введя строгие правила игры. Инициатива вызвала бурные обсуждения и уже некоторых заставила всерьез понервничать.



Законопроект о регулировании работы маркетплейсов был внесен в Госдуму еще в марте, и с тех пор вокруг него шло вялое обсуждение. Вялое, поскольку до конца не было понятно, примут ли документ или нет. Однако теперь уже понятно: кабмин за закон. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.



Еще раз напомним, что же конкретно предполагает законопроект.



Первое и самое важное — это огромные штрафы для маркетплейсов за различные виды нарушений.



Второе — больше свободы для продавцов. Маркетплейсы не смогут запрещать продавцам входить в личный кабинет или навязывать им невыгодные условия.



Третье — это ограничение жадности маркетплейсов. Авторы законопроекта предлагают ограничить комиссию, которую берут маркетплейсы с продавцов (селлеров). Также будут установлены предельные размеры штрафов для селлеров.



Однако не все рады новым правилам. Представители маркетплейсов говорят, что некоторые требования слишком строги и не учитывают специфику их работы. Например, они считают невозможным измерять в деньгах убытки, которые несут от простоя пункта выдачи заказов (ПВЗ).



Авторы законопроекта же уверяют, что регулирование необходимо, поскольку маркетплейсы слишком мощные и могут диктовать свои условия продавцам. Скажем, оборот Wildberries составил 550 миллиардов рублей, а Ozon — 1,7 триллиона рублей. Таким образом, если сравнивать с экономикой, то, скажем, продажи Ozon превысили весь годовой объем всей (!) розничной торговли в Ростовской области.



Логично, что такие махины нужно регулировать. Кроме того, нужно защитить потребителей от недобросовестных продавцов, считают авторы законопроекта. А вот насколько жестко, станет понятно в осеннюю сессию, когда документ будет рассматриваться в Госдуме. Если он будет принят, его нормы вступят в силу с весны 2025 года.



Чего ждать от нового закона

Наши коллеги из MSK1.RU задали вопросы о новом законопроекте Александру Логошенко, маркетологу B2B-маркетплейса BirdsBuild.



— Как думаете, как принятие закона отразится на ценах?



— Ну пока закон о госрегулировании маркетплейсов еще не вступил в силу, трудно предсказать все его последствия. Но можно предположить, что его принятие может привести к кратковременному увеличению цен на товары. Продавцы, стремясь обезопасить себя от возможных штрафов и затрат на дополнительные сертификации, могут повысить стоимость своей продукции. И это вполне ожидаемая реакция на новые правила работы.



Однако спустя некоторое время цены могут стабилизироваться. Продавцы и маркетплейсы адаптируются к новым требованиям.



— А вот авторы законопроекта заявляют, что хотят защитить права потребителей. Реально ли это?



— Думаю, да, введение госрегулирования маркетплейсов положительно скажется на защите прав потребителей. Можно предположить, что новый закон обяжет продавцов предоставлять достоверную информацию о товарах, а это снизит риск приобретения подделок или некачественной продукции. Покупатели смогут рассчитывать на более прозрачные и честные условия покупки.



Четко прописанные правила работы маркетплейсов с покупателями, продавцами и владельцами ПВЗ повысят общий уровень ответственности.



— И не будет проигравших?



— «Проиграют» от этого закона новые селлеры — предприниматели, которые хотят начать торговать на маркетплейсе. Так как уровень ответственности возрастет и больше нельзя будет «приукрашивать» свой товар.



Не торговые организации

Сооснователь и генеральный директор сервиса внутренней аналитики маркетплейсов JVO Максим Логинов также сомневается, что закон нужен.



— Важно понимать, и ФАС с этим соглашается, что маркетплейсы не являются торговыми организациями. E-commerce непосредственно ничего не продает, отношения с покупателями и продавцами строятся совсем не так, как в розничной торговле, пункты самовывоза имеют мало общего с обычными магазинами. С другой стороны, E-commerce относится к IT-бизнесу и отчасти регулируется «айтишным» законодательством. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, например, называет компанию не маркетплейсом, а флагманом цифровой экономики и платформой.



— Ну а новый закон что принципиально нового принесет?



— Закон инициирован в первую очередь покупателями, потому, думаю, упор в итоговом документе будет сделан на их правах. Очень бы хотелось, чтобы не в ущерб продавцам. Если перекос всё же произойдет, селлерам придется закладывать риски в стоимость товара.



— Ну и цены вырастут.



— Да. Но насколько вырастут, пока даже предсказать не берусь. Есть и другие минусы. Зарегулированность маркетплейсов помешает их выходу на другие рынки. Сейчас, например, решается, где будут покупать Казахстан и Армения — на Alibaba и Amazon или на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». А для зарубежной экспансии крупной электронной коммерции нужна помощь, а не ограничения. Этот момент тоже не стоит списывать со счетов.



Избыточная мера?

Боится неизбежного роста цен на площадках и Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:



— Если стоимость для конечного потребителя захотят поднять, то всегда найдут причину для того, чтобы это сделать. В том числе обосновать рост цен можно будет и данным законопроектом. Хотя напрямую на цену товаров он не должен повлиять. Он просто регламентирует то, что и так должно происходить, а именно, что условия договоров не должны быть кабальными для одной из сторон и т. д.



— Но в законопроекте есть и много откровенно спорных моментов. Например, пункт о плате за возврат.



— Требование об оплате стоимости доставки как раз не противоречит закону. Независимо от того, где покупатель приобретает товар — на маркетплейсе, в интернет-магазине, магазине с доставкой, — в случае отказа от товара потребитель должен оплатить стоимость доставки, поскольку она не входит в цену и является отдельной услугой.



Мы привыкли, что в большинстве случаев крупные продавцы идут нам навстречу и доставляют товары бесплатно. Это больше про клиентоориентированность, а не про законность. Так же как в ситуации, когда продавец или производитель может увеличить срок возврата товара, принимать обратно товары, которые по закону являются невозвратными.



То есть это добрая воля продавца. Но если он не предлагает такую услугу бесплатно, у покупателя всегда есть выбор — согласиться с условиями или приобрести товар в другом месте.



Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов тоже считает, что госрегулирование в сфере цифровой торговли избыточно.

