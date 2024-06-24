Купил — сам дурак: как продавцы пользуются крупными площадками, чтобы обмануть покупателей гаджетов, одежды и БАДов

Маркетплейс только дает площадку и организует доставку товара — за его качество он не отвечает Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Покупки на маркетплейсах стали для многих такой же обыденностью, как поход в обычный магазин. Но товары, которые видит потребитель на «Вайлдберриз», «Озоне» и других площадках, могут сулить неприятные неожиданности. И речь даже не о скрытых платежах или сложностях возврата — иногда под видом одних товаров вы можете купить совсем другие. Обозреватель НГС Стас Соколов рассказывает несколько историй неудачных покупок — от гаджетов до БАДов.



Сам дурак

Александр (настоящее имя и фамилию он просил не называть, потому что «неприятно выглядеть лохом») решил купить внешний накопитель, чтобы хранить на нем фотографии, видео, редкие фильмы, которые придется потом где-то искать. В общем, захотелось перенести информацию в архив, который можно положить на полку или взять с собой в дорогу. Посетив пару магазинов электроники, он был неприятно удивлен ценами и решил обратиться к маркетплейсам.

Упаковка внешнего диска с криво наклеенным стикером, которую признали качественным товаром Источник: предоставлено читателем НГС











«Озон» на запрос «внешний диск» выдал десятки вариантов, большинство стоили значительно дешевле, чем в офлайн-магазинах. Александр остановил выбор на SSD-накопителе емкостью 4 Тб, который по акции стоил 1600 рублей (при обычной цене больше 2000). Доставка заняла неделю, но получив долгожданный гаджет, Александр обнаружил, что перенести на него нужные данные никак не может. При подключении диск показывал заявленную емкость, процесс переноса занимал обычное для такого объема данных время. Но после завершения передачи на диске была доступна лишь малая доля информации. Остальные папки оказались пустыми, а файлы не открывались.



Отправившись на сайт «Озона», наш герой обнаружил, что в отзывах о товаре уже есть такие же жалобы. А проведя пару тестов, выяснил, что на купленный за 1600 рублей диск можно записать не больше 64 Гб информации — именно таким был реальный объем установленной в нем флеш-памяти. В ответ на жалобу в «Озоне» последовал ответ: «Мы связались с продавцом. Он предоставил все документы, подтверждающие качество товара». Деньги за товар согласились вернуть, но для этого нужно было отправить его обратно почтой.

Аналогичные товары есть на маркетплейсе и сегодня Источник: Ozon.ru











К этому времени цена на именно эту модель у этого продавца достигла уже 890 рублей. Флеш-карта с емкостью 64 Гб сейчас стоит в магазинах в районе 700 рублей. В компании DNS SSD-диск Samsung объемом 4 Тб стоит сейчас около 40 тысяч рублей, а накопитель объемом 256 Гб под собственной торговой маркой сети DEXP стоит около 2000 рублей.

— Сейчас я понимаю, что цена в 1600 рублей (и даже 2000 до скидки) была абсолютно нереалистичной, а знакомство с отзывами могло бы окончательно убедить отказаться от покупки. Но мне кажется, что маркетплейс не должен торговать очевидно мошенническими товарами, на которые уже поступили жалобы. Я ошибался, теперь буду такие вещи смотреть только на специализированных сайтах, которые продают товары сами, — говорит Александр.



Разница в деталях

Подобного рода обманки можно встретить на маркетплейсах в любой категории товаров. Первое, что должно насторожить, — это, конечно, цена. Разница в 10–15% возможна, но если она больше, то стоит задать себе вопрос: а почему?

Вот, например, на «Вайлдберриз» продавец под названием Digital Discovery предлагает телефон Xiaomi Redmi Note Pro 8 256. Цена просто прекрасная — 22 083 рубля. Но если вы поищите эту модель на сайтах торговцев электроникой, то обнаружите, что везде цена будет как минимум на 10 тысяч рублей (то есть более, чем на 30%) выше. И в отзывах, похоже, есть возможное объяснение: покупатель Елена пишет, что получила модель Xiaomi Redmi Note 8 256 — без PRO. Как раз она стоит не дороже 20 тысяч рублей. И если человек не очень склонен вникать в детали, то разницу может и не заметить. А заметив, плюнуть и оставить у себя — работает же, и даже память у телефона такая же.

Обычная цена телефона этой модели на сайтах непосредственных продавцов сейчас составляет 34 тысячи рублей Источник: Widberries.ru











Смартфоны вообще благодатный материал для подобных манипуляций. На рынке есть масса моделей, похожих друг на друга и названиями, и внешним видом. И это даже если не заморачиваться с изготовлением откровенных подделок. Ведь заказать сборку внешне не отличающихся от дорогого оригинала устройств из более дешевых комплектующих не так сложно — в Китае масса фабрик, готовых взяться за такую работу. А название продавца на маркетплейсе вряд ли кому-то что-то скажет. Даже если его уличат в обмане, завтра тот же предприниматель придумает новое и будет торговать, как и прежде.



Сидят иначе

Технические характеристики гаджетов, как правило, можно проверить самостоятельно (если речь не идет о более дешевых комплектующих). С одеждой и обувью ситуация иная. Новосибирец Андрей Коротышев рассказывает, что уже 10 лет покупает на «Вайлдберриз» одну и ту же марку обуви. Ориентируется он, разумеется, именно на этот бренд, а не на конкретных продавцов.

— В последний раз заказал три пары. Визуально ничем не отличаются, но при носке абсолютно другие ощущения. Могу ошибаться, но ощущение, что «паленые», — говорит Андрей.

Для того чтобы найти подделку под известные бренды обуви, не нужно даже пользоваться маркетплейсами. Продукцией с известными логотипами завалены магазины формата «склад с коробками». Но там они и стоят в разы дешевле, чем оригинал.

Анна Смирнова тоже обожглась на покупке обуви, но на этот раз на «Озоне». Купила три пары марки Geox, была хорошая акция. Обувь пришла вовремя, внешне выглядела поначалу так же, как обычно, но быстро потеряла вид, форму.

— Почитала (уже после покупки) отзывы, много пишут, что к настоящему «Геоксу» никакого отношения эта обувь не имеет, — говорит Анна.

Лекарства от здоровья и денег

Не устроившие гаджеты или обувь, в конце концов, означают только потерю времени — даже деньги, как правило, можно вернуть. А вот с лекарствами или БАДами дело обстоит сложнее. Елена Гурьянова рассказывает, что купила на «Вайлдберриз» витамины известного бренда, но уже после оплаты прочитала отрицательные отзывы и пыталась вернуть деньги. Сделать это не удалось.

Отзывы о витаминах на Wildberries Источник: Wildberries.ru











И действительно, прямо сейчас на «Вайлдберриз» продаются капсулы Омега-3 компании Solgar. Цена здесь 2348 рублей — такие же капсулы на сайте Еаптека стоят 3924 рубля. Довольно сложно предположить, что крупный аптечный ресурс имеет менее выгодные условия поставки, чем продавец с маркетплейса, о котором известно только то, что он называется Scoop. И если заглянуть в отзывы, то выясняется, что покупатели получали, например, капсулы американского производства в банках, у которых на дне указан производитель тары из России. У кого-то препарат оказался безнадежно просроченным, у кого-то не прошел «холодный тест» и т.д. При этом многие жалуются на сложности возврата товара. К чести «Вайлдберриз» можно заметить лишь то, что отзывы эти не удаляют, хотя продавец имеет статус «премиум».

Здесь вам не там

Название «интернет-магазин» не совсем точно отражает характер взаимоотношений маркетплейса с покупателем Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Главное, что нужно помнить при покупках на маркетплейсах: перед вами не единый онлайн-магазин, который несет ответственность за весь проданный товар, а, грубо говоря, высокотехнологичная «барахолка». Да, у нее есть, конечно, суперсовременные склады, выстроенная логистика и даже, возможно, управляемая AI система обратной связи. Но с другой стороны находится целый сонм продавцов разного размера, про которых вы, скорее всего, не знаете ничего, кроме названия.

При этом «барахолка» эта действительно позволяет иметь максимально возможный выбор и действительно где-то сокращает цену. Но у снижения цены есть пределы, а разделение на платформу для торговли и продавцов размывает ответственность. При этом деньги маркетплейс получает не с покупателей, а с продавцов. А значит, площадка реально заинтересована только в увеличении общего количества сделок. А что там случилось у конкретного пользователя — это его личные проблемы.

Поэтому прежде чем нажимать кнопку «оплатить», крайне рекомендуется выполнить несколько простых действий. Во-первых, прочитать отзывы. Иногда всего пары минут достаточно, чтобы как минимум начать сомневаться. Во-вторых, проверить цену выбранного товара на других площадках. Чудес не бывает, и если вам предлагают товар гораздо дешевле, то заказав его, вы играете в рулетку. Может повезти, а может и нет.

Ну и, наконец, по возможности воздержаться от покупок у непонятных продавцов хотя бы медикаментов. Неудобные кроссовки можно выбросить, а здоровье у вас одно на всю жизнь.

Недавно в новосибирской лаборатории выявили превышенное содержание сибутрамина в пищевых добавках, которые продаются на маркетплейсах. Вместо похудения они могли привести к инсульту.