По самые помидоры: кто зарабатывает миллионы на продаже овощей и фруктов в Новосибирске — от теплиц-гигантов до стартапов

В крупных магазинах Новосибирска фрукты и овощи в изобилии Источник: Стас Соколов











Единственный вид продуктов, которые регулярно дешевеют сезонно, это овощи и фрукты. Причем если абрикосы и апельсины к нам можно только привезти издалека, то помидоры, огурцы и зеленые салаты в России давно научились выращивать на месте. С тем, кто продает нам тепличные овощи и сколько на этом зарабатывает, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.



Как всё устроено

Если пройти по сетевым магазинам, присматриваясь на этикетках к надписям мелким шрифтом, то можно обнаружить, что помидоры, огурцы и зелень в местную розницу поставляют предприятия от Ставрополья до Кузбасса. И речь идет не о разных группах товаров. На одной полке могут стоять салаты разных производителей из Новосибирской области, а упакованные томаты и вовсе быть от трех-четырех поставщиков, которых разделяют тысячи километров.

Упакованные томаты под маркой сети «Магнит» из Подмосковья и из Новосибирской области Источник: Стас Соколов











Ситуацию еще больше запутывает система собственных торговых марок, когда ретейлеры заказывают у производителей овощей товары под своим брендом. В этом случае покупатель видит, например, в сети «Магнит» упакованные помидоры с одинаковой этикеткой «М Свежесть». Однако более мелкие (черри) выращены в Подмосковье, а те, что покрупнее (коктейльные), — в пригороде Новосибирска.



Другими словами, выращивание овощей и зелени просто стало одним из направлений пищевой промышленности. И торговые сети закупают продукцию теплиц и предприятий по переработке и упаковке овощей (как правило, они являются частью тепличного хозяйства) так же, как это происходит с колбасой, маслом и другими товарами. Всё зависит от цены, возможности обеспечить стабильные поставки и качеств продукта.



Новосибирские теплицы

Новосибирская область — крупнейший за Уралом производитель тепличных овощей и зелени. В общей сложности здесь работает пять крупных индустриальных тепличных комбинатов. Сразу три (Толмачевский, Обской и Новосибирский) принадлежат федеральной группе компаний «Горкунов». Свечение именно этих теплиц можно увидеть в небе при определенных погодных условиях практически из любой части города.

В одной из теплиц группы «Горкунов» Источник: Стас Соколов











Общая выручка новосибирских теплиц «Горкунова» в 2023 году составила 6,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль превысила 1,8 миллиарда рублей. «Горкунов» активно работает с федеральными сетями, так что его продукция может продаваться довольно далеко от Новосибирска — всё зависит от того, как у этих сетей построено снабжение. «Горкунов» выращивает не только овощи и зелень, значительная часть теплиц здесь отдана под цветы.



Акционерное общество «Группа Компаний Горкунов» зарегистрировано в Москве в 2017 году. Гендиректор и основатель — уроженец Алтайского края Борис Горкунов. Изначально тепличный бизнес он начал в Новосибирске, Ярославле и Дмитрове. ООО Тепличный комплекс «Новосибирский» зарегистрировано в 2007 году. Сейчас у Горкунова в Новосибирской области шесть дочерних компаний: три выше упомянутых тепличных комплекса, а также компания по выращиванию зерновых в Колыванском районе и две обслуживающие организации.

А вот самый первый новосибирский современный тепличный комбинат «Емельяновский» расположен в одноименном поселке неподалеку от села Сокур. Теплицы там являются только частью агрокомплекса, который занимается переработкой овощей, выращенных и на открытом грунте. Изначально это было чисто новосибирское предприятие, но затем его купила группа «Холидей», а потом оно выделилось снова в отдельный бизнес, объединившись с тепличным комбинатом «Суховский» в Кузбассе. Сейчас они работают как единый бизнес, на упаковках указаны оба адреса производства. Состав акционеров АО «Емельяновский» не раскрывается. В прошлом году предприятие нарастило выручку до 1 миллиарда рублей (увеличение на 19%), правда чистая прибыль для таких объемов невелика — чуть больше 26 миллионов рублей.

Продукция компании «Сады Гиганта» известна новосибирцам под маркой «Свежий стандарт» Источник: Стас Соколов











Расположенный в окрестностях Кольцово агрокомплекс «Сады Гиганта» — самое крупное известное предприятие, оставшееся от группы «Сибирский гигант», которой некогда принадлежали десятки магазинов по всему городу. Свечение теплиц этого комплекса замечают в Кольцово и Академгородке, но оно значительно меньше, чем свет от теплиц «Горкунова», поскольку меньше и сам комплекс.

ООО Торговый холдинг «Сибирский гигант» создали в 2005 году в Новосибирске Дмитрий Мальгин и Александр Манцуров. По данным «Контур.Фокус», 27 апреля 2024 года фирма прошла перерегистрацию. Учредителем является Александр Манцуров, директором — Мальчин. В феврале этого года компания погасила долги перед кредиторами и вышла из процедуры банкротства. Выручка компании по итогам 2023 года составила 323 миллиона рублей, чистая прибыль — 127 миллионов рублей. Ранее компании принадлежали такие магазины, как «Мега», «Горожанка», гипермаркеты «Гигант». Затем они были проданы бизнесменам из томской группы компаний «Лада». А вот теплицы остались и работают под ООО «Сады Гиганты».

Продукцию «Садов Гиганта» можно встретить практически во всех сетевых супермаркетах, причем не только под собственным брендом «Свежий стандарт». «Гигант» делает упакованные овощи для «Магнита», «Ленты» и других сетей. Если верить данным бухгалтерской отчетности, деятельность эта отнюдь не сверхприбыльна — при выручке в 970 миллионов рублей компания получила в прошлом году чистой прибыли только 18 миллионов рублей. Основным владельцем (75% долей) ООО «Сады Гиганты», по данным сервиса «Контур.Фокус», является Алексей Манцуров, еще 25% принадлежат Елене Полупановой.



Предприятия из других регионов

У владельца сети «Ярче!» есть собственные теплицы в Кузбассе Источник: Стас Соколов











Сеть «Ярче!» старается по возможности использовать продукцию принадлежащего материнской компании предприятия в Кемеровской области «КДВ Яшкинские теплицы». В прошлом году эта компания получила 1 миллиард рублей выручки (рост 30%) и почти 400 миллионов рублей чистой прибыли (такой рентабельности позавидовали бы многие виды бизнеса). При этом в «Ярче!» можно застать полный набор других поставщиков — от теплиц группы компаний «Горкунов» до предприятия из Еревана.

У группы «Рост» нет предприятий ближе Тюмени, но продукцию ее можно найти в большинстве магазинов Источник: Стас Соколов











Овощами группы КДВ, впрочем, присутствие производителей из других регионов на новосибирском рынке не ограничивается. Давно занимающие на сибирском рынке доминирующее положение федеральные торговые сети привели с собой привычных поставщиков. Которые, наладив логистику, предлагают свою продукцию и сибирским ретейлерам.

Наиболее заметным игроком, чьи предприятия находятся за пределами Сибирского федерального округа, можно считать группу «Рост» с 21 тепличным комплексом на территории от юга России до Тюменской области. В Новосибирске чаще можно встретить продукцию именно из Тюмени, она ближе всего.



Нишевые продукты

Кроме крупных агрокомплексов, на рынке присутствует продукция сравнительно небольших предприятий, Скажем так, альтернативу «промышленным» салатам пытается составить бренд Grow me (ООО «Базилик»), работающий по технологии, разработанной так же новосибирской в недавнем прошлом компанией iFarm. Стоят они дороже обычных салатов «в горшке», но выбор самих типов растений тут шире. Да и сами салаты чуть сочней и вкусней.

По данным «Контур.Фокус», «Базилик» принадлежит на 100% основателю iFarm Александру Лысковскому. Судя по финансовым результатам, предприятие не вышло пока из стадии «стартапа» — в прошлом году чистый убыток превысил 10 миллионов рублей (при выручке в 30,2 миллиона рублей).

Упакованные салаты на полке супермаркета SPAR Источник: Стас Соколов











Присутствует на местном рынке и столичный агрокомплекс «Белая Дача» — первое в России предприятие такого рода, выросшее во многом за счет того, что стало поставщиком сети «Макдоналдс», когда она только начала работать в России. В Москве (и центральной России в целом) упакованные салаты и салатные смеси под этой маркой стали стандартным продуктом в супермаркетах еще в 2000-х. В Новосибирск «Белая дача» пришла так же вслед за «Макдоналдсом» в 2014 году, но поначалу арендовала помещения в существовавших уже логистических комплексах.

В 2019 году компания купила уже работавший салатный завод и с тех пор уверенно наращивает объемы производства. В прошлом году выручка ООО «Белая Дача Новосибирск» увеличилась на 66%, достигнув 876 миллионов рублей (чистая прибыль составила 47,4 миллиона рублей). Новосибирское предприятие полностью принадлежит АО «Агрохолдинг Белая Дача».

Чем больше магазин, тем больше поставщиков овощей там можно обнаружить Источник: Стас Соколов











Присутствуют на рынке и компании, названия которых вряд ли что-то скажут широкой публике, их знают только партнеры, поставщики и закупщики торговых сетей. Так, например, в магазинах можно встретить упакованную продукцию «Новосибирской фруктовой компании», которая в прошлом году смогла нарастить выручку на 75%, доведя ее до 682 миллионов рублей. Чистая прибыль, правда, относительно невелика — 7 миллионов рублей. Единственным владельцем компании указан Шарафджон Алимов.



Лето для теплиц — тяжелый период. Поток дешевых овощей из Средней Азии заставляет их снижать цены или переходить на какие-то более прибыльные культуры. Впрочем, судя по финансовым результатам, никто не бедствует. А компании вроде «Горкунова» или «Яшкинских теплиц» и вовсе показывают завидную доходность.

Львиная доля овощей и фруктов из Средней Азии попадают на столы новосибирские через оптовый Хилокский рынок. В Новосибирске уже неоднократно предпринимались попытки взять на себя хотя бы какую-то значимую часть этого потока, но успеха пока не смог достичь никто. Об истории этих попыток читайте в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.