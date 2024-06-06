«Пока будут желающие поучаствовать в "марафоне желаний", будут и новые Блиновские». Как государство пытается остановить инфоцыган

Блиновская в суде Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Королева марафонов» Елена Блиновская вновь подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. MSK1.RU нашли карточку дела: заявление было подано 31 мая — это пока вся информация. Разбираемся, что за этим последует.



Дело Блиновской

Вкратце напомним суть дела. 19 апреля прошлого года в отношении Блиновской была проведена налоговая проверка, а спустя неделю, 26 апреля, Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве в отношении «королевы марафонов» было возбуждено уголовное дело. Блиновскую задержали уже на следующий день после возбуждения дела, а 28 апреля ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.



MSK1.RU отыскал судебные материалы по делу Блиновской на портале Мосгорсуда. «Инфоцыганке» изначально вменяли ч. 4 ст. 174.1 (отмывание денежных средств в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 198 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Максимальное наказание — 6 лет лишения свободы.



Блиновская пробыла под домашним арестом чуть меньше 11 месяцев: 22 января Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следователя отправил «королеву марафонов» в СИЗО. Затем срок ее содержания под стражей продлевался, последний раз — до 26 июля.



Причем пока расследуется ее уголовное дело, Блиновская судится с ФНС, требуя снизить размер налоговых обязательств, пеней и штрафа. Из материалов дела можно понять, сколько создательница «Марафона желаний» задолжала государству.



174,5 миллиона рублей — долг по подоходному налогу (НДФЛ);



733,4 миллиона рублей — долг по НДС;



226,9 миллиона рублей — это штрафы.



Инспекция, например, выявила, что Блиновская давала указания учредителям, руководителям либо сотрудникам компаний, включенных в схему «дробления бизнеса», о перераспределении поступающей выручки. Конечно, чтобы снизить налогооблагаемую базу, как считают в ФНС.



В эту схему, считают в ФНС, были включены десятки компаний, зарегистрированных по всей стране — от Тульской области (ООО «Денеб») до Чечни (ООО «Толиман»). И все они занимались проведением тренинг-марафонов. При этом деньги тратили на общие цели: общая реклама, разработка общих сайтов и приложений, совместные корпоративные мероприятия.



«Королева марафонов» подала иск к московской налоговой инспекции № 6, требуя отменить налоговую недоимку. Якобы не доказан факт дробления бизнеса. Арбитражный суд Москвы иск Блиновской отклонил.



«Образовательные» услуги

И подобных дел в производстве сейчас множество. Пока всё внимание привлечено к Блиновской, силовики задерживают других «инфоцыган». В аэропорту Внуково, например, 29 мая задержали автора курсов по трейдингу из Башкирии Азата Байбурина. Начинал он как ведущий экономических новостей на местном ТВ, а потом стал проводить семинары по обучению биржевому трейдингу по всей территории России. Люди закладывали квартиры и продавали автомобили ради участия в обещанной Байбуриным схеме трейдинга. А теперь он подозревается в мошенничестве на сумму порядка 500 миллионов рублей.



В Госдуме уже есть множество инициатив, как можно регулировать деятельность бизнес-тренеров, коучей — в общем, всех, кого в народе называют инфоцыганами. Правда, это всё пока лишь предложения, даже не получившие статус законопроекта. Предлагают, чтобы все бизнес-коучи входили в саморегулируемые организации (СРО), получали лицензии, регистрировались в госреестре...



В общем, всё это лишь идеи. Кроме поправок в Федеральный закон «О рекламе», куда депутаты и сенаторы хотят ввести понятие «реклама просветительской деятельности».



Перед такой рекламой теперь должен быть дисклеймер: мол, просветительская деятельность осуществляется вне рамок образовательных программ. Чтобы у посетителей всяких курсов, тренингов и марафонов не было ожидания нереалистичных результатов, уточняет один из авторов законопроекта, сенатор Артем Шейкин.



Слабая попытка

Со скепсисом оценивают попытки парламентариев отрегулировать деятельность бизнес-коучей опрошенные MSK1.RU эксперты.



— Попытка регулирования бизнес-коучей выглядит слабой, по крайней мере на данном этапе. У меня нет оснований верить, что она приведет к повышению качеству услуг, — говорит Екатерина Зеленская, владелец и управляющая ООО «Бухгалтерский дом ТОБУ». — Налоги регулирует Налоговый кодекс, и ничего нового для коучей там не появляется. Если клиентом коуча является физическое лицо, то его интересы уже и так защищает закон «О защите прав потребителей». Предлагается вступать в СРО? Так ни одна СРО не остановила мошенников от их нечистоплотных действий. Требования СРО «легко» удовлетворяются покупкой нужных документов и качества услугам не добавляют, зато добавляют затрат. А это приведет к росту стоимости таких услуг, причем у всех коучей, даже тех, кто является высоким профессионалом.



— Сам термин «бизнес-коуч» возник как реакция на Федеральный закон «Об образовании», — говорит бизнес-юрист Николай Визер. — Согласно данному закону, образовательная деятельность является лицензируемой, а получить лицензию очень непросто. А некоторым деятелям, учитывая их программы и методики, так и вовсе невозможно. Поэтому в самопрезентации так называемых «бизнес-коучей» так сложно найти слова «образование», «обучение» и им подобные, которым дано четкое определение в законе.



И если сейчас ввести лицензирование деятельности «бизнес-коучей» и им подобных, то всё пойдет по предыдущему сценарию. Количество «бизнес-коучей» упадет до нуля, зато резко вырастет количество каких-нибудь «деловых гуру».



Также немного изменятся формулировки в рекламе. А никаких значимых изменений ожидать не приходится!



Визер напоминает, что налогообложение «бизнес-коучей», как и любых других предпринимателей, уже регламентировано законодательством. Речь идет про «возмездное оказание услуг», вид услуг — консультационные. Выходит, налоги «бизнес-коучи» должны были платить на общих основаниях, как например юристы или бухгалтеры.

