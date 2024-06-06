От закусочной «Автомат» из 50-ых до «икромата» в ТРЦ — как в Новосибирске автоматизировали торговлю и почему вендинг не взлетел

Роботы приходят в нашу жизнь, в том числе и в торговлю Источник: Стас Соколов











Сегодня, пожалуй, нет сферы услуг, где предприниматели не жаловались бы на дефицит кадров. Самое время вспомнить о возможностях механизации — роботы не требуют прибавки к зарплате и могут работать 24 часа в сутки. Обозреватель НГС Стас Соколов решил вспомнить наиболее яркие примеры проектов такого рода. Спойлер: большинство из них прораотали недолго.



Первая известная попытка автоматизировать процесс обслуживания посетителей в Новосибирске была предпринята ещё в 1954 году, когда на Красном проспекте открылось заведение под названием «Автомат». Автоматизация там была, правда, условной — сначала посетителю нужно было оплатить заказ на кассе (выбить чек), после чего ему давали жетоны, которые следовало опустить в автомат с соответствующим блюдом и нажать кнопку. Пирамида с тарелками, закрытая выпуклым стеклянным щитом, опускалась, и посетитель мог забрать блюда через узкое пространство снизу.

Закусочная Автомат работала в доме на Красном проспекте Источник: Кадр из выпуска киножурнала «Сибирь на экране»











Готовили блюда, раскладывали по тарелкам и ставили их в пирамиды живые люди. Так что автоматизация в данном случае не столько сокращала трудозатраты (это можно было сделать просто поставив раздачу), сколько превращалась в аттракцион. Тем более, что в автоматы загружались только холодные закуски, горячие блюда отдавали клиентам привычным способом — за стойкой, как в столовой.

Выбор еды как аттракцион Источник: Кадр из выпуска киножурнала «Сибирь на экране»











И такие автоматы действительно появились ещё минимум в двух местах — в гастрономах на площади Калинина и магазине на Красном проспекте (в том, что назывался в народе «Под строкой» — из-за световой текстовой рекламы на крыше). Заставшие это чудо техники новосибирцы вспоминают, что покупали в них пирожные. Правда уже не по жетонам, а расплачиваясь монетами по 20 копеек.



Просуществовали эти точки, впрочем, недолго. Автоматы часто ломались, поэтому руководители местной торговли постепенно пришли к выводу, что проще продавать еду классическим методом — при помощи живых людей. К концу 60-х годов в автомате повсеместно можно было купить только газированные напитки и газеты. В Москве в 60-х какое-то время работала торговая точка без продавцов. Продавалась там бакалея: консервы, молоко, булочки и т.д. Такого рода автоматизированные лавки появились по всему миру. Но до Новосибирска этот формат так и не дошел.

В 80-е годы в буфете над супермаркетом в торговом центре Академгородка работало кафе с конвейером. В Японии подобное устройство называется кай-тен, суть его в том, что по конвейеру едут уже готовые блюда на тарелочках (обычно холодные закуски), и посетители могут просто брать то, на что упал глаз. Расчёт потом идёт по количеству и цвету тарелочек.



В СССР подобного доверия к посетителям общепита позволить уже не могли. Для того чтобы съесть что-то в этом кафе, нужно было сначала оплатить заказ на кассе, отдать чек сотруднице кафе (или просто положить на транспортер). И уже потом из окошка выезжал готовый поднос со сформированным заказом: яйцо под майонезом, пирожное «картошка» и кофе с молоком в стеклянном стакане.

Пиццемат у ТЦ «Аура» в 2014 году Источник: Стас Соколов











С приходом капитализма потребность в автоматизации сферы услуг на какое-то время отпала. Зарплаты были невелики, и живые люди обходились значительно дешевле импортного оборудования. Но когда уровень жизни стал расти, попытки автоматизировать сервис возобновились. В 2014 году аппарат по автоматической выпечке пиццы итальянской компании Let`s Pizza заработал у входа в ТРЦ «Аура». Несмотря обилие посетителей в самом ТРЦ, успеха аппарат не имел. Пицца получалась довольно дорогой и не особенно вкусной. К тому же ждать её приготовления нужно было на улице. Причем дождаться готового блюда удавалось не всем.

Автомат по продаже сэндвичей «Подорожника» в переходе метро Источник: Стас Соколов











В том же году попытку торговать готовой едой из автоматов предприняли на вокзале Новосибирск-Главный — там «обедомат» не готовил еду, а только разогревал. Развить идею попыталась в следующем году сеть «Подорожник», поставившая в переходе на станции метро «Площадь Ленина» автомат по продаже бутербродов и напитков. «Бутербродомат» позволял купить 9 видов сэндвичей (от 55 до 110 рублей за штуку), два вида выпечки, напитки, а также гигиенические салфетки. Начинание «Подорожника» выглядело куда более перспективным. В павильонах сети те же самые сэндвичи продавец просто клал в микроволновку, автомат мог делать это точно не хуже. Но проект свернули. Автоматы были дорогими, требовали ухода, а публика почему-то не особенно была готова общаться с железным кассиром.

«Кондомат» в ТЦ «Амстердам» Источник: Стас Соколов











Потом были несколько проектов по торговле самыми разными товарами: цветами, тортами, молоком и т.д. В 2017 году местные предприниматели решили воспользоваться ещё одной давно реализованной в мире идеей — в ТЦ «Амстердам» появился автомат по продаже презервативов. Не то чтобы этот товар был каким-то труднодоступным (средства контрацепции и сегодня свободно лежат в прикассовой зоне супермаркетов), но, как показывает практика, покупателей может смущать приобретение интимных товаров на людях. Однако и этот проект успеха не имел. Потенциальным потребителям, видимо, хватало и обычных точек продажи, а воспользоваться им ночью — подобные автоматы в мире часто висят на улицах — было невозможно, поскольку он стоял внутри ТЦ.

Автомат по продаже красной и чёрной икры в ТРЦ Источник: Стас Соколов











Новое дыхание вендингу придала пандемия. Люди стремились сократить физические контакты, и предприниматели предложили им сначала маски и санитайзеры, а затем и тесты на ковид. Автомат в ТРЦ «Сан Сити» стоял довольно долго, пока сам интерес к ковиду не упал до минимума. Сейчас на этом месте торгуют красной и чёрной икрой. Машина предлагает больше двух десятков баночек разного размера, цены начинаются со 1100 рублей (за 100 граммов). Покупателей, мягко говоря, немного, но такого разнообразия упаковок не может предложить, пожалуй, ни один супермаркет.

Касса и кофемашина самообслуживания в «Магните» Источник: Стас Соколов











Отдельным направлением автоматизации можно считать кассы самообслуживания. Первой торговой сетью, которая установила их в своём магазине в Новосибирске, стал «Ашан». Сегодня же подобные терминалы можно встретить повсеместно. Их используют не только супермаркеты, но и сети фастфуда, где на них приходится уже большая часть заказов. Готовить и собирать эти заказы, впрочем, пока приходится живым людям.

