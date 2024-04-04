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Бизнес Использовали знак «Бегущий олень»: завод «ГАЗ» в Новосибирске взыскал миллион рублей с директора компании Vsemayki

Использовали знак «Бегущий олень»: завод «ГАЗ» в Новосибирске взыскал миллион рублей с директора компании Vsemayki

Представители автомобильного завода требовали с компании более 3 миллионов рублей

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На сайте компании было найдено 109 позиций товаров с логотипом автомобильного гиганта

«Горьковский автомобильный завод» («ГАЗ») взыскал с новосибирской компании Vsemayki миллион рублей компенсации за незаконное использование товарного знака. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Сам иск был к компании, которая занимается продажей одежды, был подан еще в феврале 2022 года. Истец указывал, что на сайте Vsemayki продавали мужскую и женскую одежду, кружки, чехлы и другие товары с логотипом автомобильного завода. При этом товарный знак «Бегущий олень/ГАЗ» использовался с нарушением исключительных прав, которые принадлежат автозаводу. Всего было обнаружено 109 позиций товаров с логотипом.

Истец требовал с компании 3,2 миллиона рублей. После череды разбирательств Арбитражный суд Новосибирской области снизил размер компенсации с сайта Vsemayki до 1 миллиона рублей. Его представители также должны будут компенсировать заводу «ГАЗ» расходы на государственную пошлину в размере чуть более 12 тысяч рублей.

Ранее компания-производитель игрушек из Испании подала три иска к компаниям из Новосибирска. Иски связаны с правами на кукол Cry Babies.

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