Бизнесмены под санкциями, депутаты и владелец «Л’Этуаля»: киоски «быстрых денег» захватывают город — кто на них зарабатывает

Павильоны и офисы с яркими вывесками, где вам предлагают получить деньги наличными под процент, постепенно захватывают остановки и площади Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Павильоны, киоски и небольшие офисы, где новосибирцам предлагают быстро оформить заём, стали привычной частью городской инфраструктуры. Представить, например, площадь Маркса без них практически невозможно — получить деньги наличными здесь можно буквально на каждом шагу. Микрокредитные компании добрались даже до поселков и городков возле Новосибирска. Какую прибыль они с этого имеют, а главное — кому принадлежат, решили разобраться журналисты НГС. Спойлер: среди владельцев мы обнаружили крупного застройщика, опальных бизнесменов и местных ВИПов.



«Финтерра»: кемеровский застройщик и совместный бизнес с новосибирским депутатом

Киоск «Финтерры» можно найти на остановке Источник: Кот в мешке / 2ГИС











В Новосибирске насчитывается три офиса этой компании (два на левом берегу и один в районе «Золотой Нивы») и столько же в области: в Линево, Тогучине и Бердске. Сложно сказать, насколько успешен бизнес в настоящее время — в сервисе Rusprofile удалось найти финансовые показатели лишь за 2018 год. Тогда ООО «Микрокредитная компания «Финтерра» выручила 1,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 354,9 миллиона рублей.

МКК «Финтерра» зарегистрирована в Новосибирске, а вот учредители этой компании — кузбасские бизнесмены (у обоих доли по 50%). Константин Бондарев, в основном, специализируется на розничной торговле газом и строительстве инженерных коммуникаций для газоснабжения. Бизнес второго учредителя, Сергея Седова, связан со строительством, хотя начинал он именно с займов. Наиболее известная компания Седова — ООО «Специальный застройщик «Самоцветы», которая строит парк-квартал комфорт-класса «Южный» в Кемерове.



У Сергея Седова также есть совместный бизнес с новосибирскими депутатами — строительная компания «Сибстрой». Кемеровчанину в ней принадлежит основная доля, 87,5%, ещё около 9% — предпринимательнице Наталье Братцевой, а 3,13% владеет депутат новосибирского Горсовета Степан Сафонкин. Долю в компании также имела Мария Шлосберг — супруга депутата Заксобрания Алексея Андреева. Сам же полный тезка депутата до 2018 года был директором «Сибстроя».



«Деньги Сразу»: санкции Украины и миллиардная выручка

Учредители «Деньги Сразу» оказались под санкциями Украины — именно там они пытались развивать бизнес Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Одна из самых представленных в Новосибирске и пригороде микрокредитных компаний — ООО «МКК «Скорость финанс» (9 филиалов). Новосибирцам она известна под брендом «Деньги сразу». Киоски с такой вывеской можно найти на площади Маркса, на улице Бориса Богаткова, возле Центрального рынка, а также в Бердске и Искитиме. У компании нет новосибирской прописки — она зарегистрирована в Ростове-на-Дону.

С прибылью и выручкой всё не так гладко: есть данные за 2017 год и, согласно им, чистая прибыль компании составила всего 11 тысяч рублей. Но можно оценить ее успех, если взглянуть на финансовые показатели учредителя — ООО «Финбридж». В 2023 году оно заработало 2 миллиарда рублей.

Офисы «Деньги Сразу» можно также найти в Искитиме и Бердске Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Этой микрокредитной компанией через «Финбридж» владеют 9 человек и почти все они — опытные бизнесмены в сфере микрофинансирования, поскольку раньше уже владели, а некоторые владеют и сейчас различными МКК. С 2011 года у компании начали появляться офисы на территории Украины.

Год назад все 9 владельцев компании попали под персональные санкции Украины, введенные ее президентом Владимиром Зеленским. Им на 50 лет запретили вести бизнес на территории страны, заблокировали имущество, а также закрыли вывод капиталов за рубеж.



«ДеньгиАктив»: связь с крупными кондитерами

«ДеньгиАктив» сильнее остальных МКК этого обзора охватила область — офисы есть даже в Маслянино Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Киоски с вывеской «ДеньгиАктив» можно встретить как на окраинах Новосибирска, например, на Юго-Западном жилмассиве, в Первомайском районе и на ОбьГЭС, так и в поселках — Черепанове, Сузуне, Маслянине, Ордынском. Всего в Новосибирске и области работает 20 филиалов этой МКК.



По данным Rusprofile, в 2019 году юрлицо компании — ООО МКК «Апекс-Групп» — получило прибыль в размере 666 тысяч рублей при выручке в 54 миллиона рублей.

Павильон на Маркса «ДеньгиАктив» делит с другой МКК — «Быстроденьги» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Один из владельцев компании — Алексей Травкин (доля в 62,5%), который кроме финансовых компаний имеет и другой бизнес. В частности, торгует фруктами, скобяными изделиями, а также кофе и чаем.

Последнее направление его бизнеса особенно интересно — речь идет об ООО «Кахвакофе». Доли в этом бизнесе поделены между тремя учредителями: Андреем Травкиным, Кириллом Егоровым и Юрием Сафоновым. Два последних — учредители известной в Новосибирске кондитерской компании «Куликовский» (ООО «Куликовский Новосибирск»).



«М Булак»: от микрозаймов для мигрантов до косметического гиганта «Л’Этуаль»

Офис «М Булак» расположен в здании миграционного центра Источник: Анастасия Агафонова / 2ГИС











Не самая крупная сеть микрозаймов в Новосибирске (2 офиса), но однозначно самая примечательная. Всё дело в том, что специализируется «М Булак» на выдаче займов преимущественно мигрантам, о чем прямо сообщает у себя на сайте:



— Мы предоставляем гражданам Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России оптимальные решения для достижения ими финансового счастья.



Расположены офисы в проходных местах: в районе площади Маркса и в миграционном центре на Есенина. В 2017 году (более поздних данных в базе нет) компания показала выручку в 1,4 миллиарда рублей, чистую прибыль — 452 миллиона рублей.



Основной учредитель — московский бизнесмен Алексей Кокарев. Его имя значится среди владельцев компании «Алькор и Ко», которая торгует косметикой. У компании несколько товарных знаков, самый известный — «Л’Этуаль».



«ДоброДеньги»: бизнес жены депутата

Всего один офис компании «Инвестиционная компания «Капитал Сервис Финанс», известной под брендом «Доброденьги», функционирует на улице Зорге. В 2023 году компания показала прибыль в 1,7 миллиона рублей при выручке в 1,9 миллиона рублей.

«Капитал Сервис Финанс» примечателен тем, что долю в ней (6,79%) имеет Мария Тарасова — супруга депутата Горсовета Александра Тарасова. Одним из ее партнеров по бизнесу с такой же долей является экс-заместитель председателя правительства Республики Тыва и бывший полномочный представитель Республики Тыва в Москве Александр Пак.



В настоящее время сайт компании не функционирует — вероятно, из-за судебного разбирательства, которое «Капитал Сервис Финанс» проиграло. Как пишет «Прецедент», претензии к новосибирской компании предъявила московская компания «РусЦентрЗайм» (МФО «ДоброЗайм») из-за использования доменного имени dobrozaym.ru.



«Чтобы клиент надорвался»

Экономист, директор «Института нового общества» Василий Колташев объясняет, что у микрофинансовых организаций по-прежнему остаются две возможности получения дохода: проценты и получение заложенного имущества.

— Сейчас мы находимся в ситуации, когда у нас очень большая доля граждан не справляется со своими кредитами. Поэтому полагать, что люди набирают кредиты с той интенсивностью, с которой они их брали в прежние годы, я бы не стал. Если даже микрофинансовые организации не могут сейчас похвастаться тем, что они выдают по-прежнему много кредитов, что у них достаточный процент, у них все равно появляется возможность отторгать имущество, которое использовалось в качестве залога. Некоторые микрофинансовые организации с самого начала интересовались не процентами со своих кредитов, а именно тем, чтобы клиент надорвался, чтобы как можно скорее у него можно было отнимать недвижимость, — считает экономист.

Василий Колташов уверен, что сейчас микрофинансовым организациям зарабатывать стало сложнее. Большую конкуренцию им составляют кредитные продукты банков — в частности, кредитные карты.

— Развитие системы кредитных карт в последние годы, на мой взгляд, окно возможностей для микрофинансовых организаций в значительной мере закрыло. Если человеку нужно купить стиральную машину или кондиционер, он использует кредитную карточку, покупает, потом закрывает кредит за счет своих средств. Наверное, это предпочтительнее, чем идти в финансовую организацию и подписывать какой-то не очень понятный договор с большим количеством мелкого шрифта, — объяснил эксперт. — Услуги банков — более комфортная и более защищенная форма. Если банк не хочет давать кредитку человеку, если на нем висят какие-то еще долги непонятные, то уже тогда этот человек в силу каких-то своих особенностей, возможно, даже психики идет в финансовую организацию, подписывает договоры, закладывает свою собственность на основе кабальных соглашений.

Число россиян, взявших займы в микрофинансовых организациях, к осени 2023 года перевалило за 20 миллионов человек. Мы пообщались с тремя сибирячками, которые взяли несколько микрозаймов и не смогли с ними рассчитаться — вот их истории.

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