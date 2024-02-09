У миллиардера из списка Forbes хотят забрать завод в Сибири и еще два по России. Ждать ли массовой деприватизации?

Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры РФ арестовал акции крупнейшего российского производителя ферросплавов — челябинского АО «ЧЭМК», а также металлургических заводов в Свердловской и Кемеровской областях. Все эти предприятия принадлежат миллиардеру из списка Forbes, знаковой фигуре российского и челябинского бизнеса Юрию Антипову. Как следует из судебных документов, Генпрокуратура потребовала вернуть промышленные гиганты государству. Наши коллеги из 74.RU разбирают с экспертами, что это значит, в каких случаях надзорные ведомства могут выступать с исками, по сути, о деприватизации и насколько массовым стал этот процесс.
Суть спора
Генеральная прокуратура РФ подала иск об истребовании имущества в пользу государства к АО «Компания Эталон», бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле. Речь идет об акциях трех крупных предприятий: АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». Причем надзорное ведомство настаивает на изъятии «из чужого незаконного владения»
АО «Компания Эталон» зарегистрирована в ноябре 2022 года в Челябинске. Она стала правопреемником «Урало-Сибирской металлургической компании» (УСМК), которая была основной структурой империи известных челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова. УСМК объединяла ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод, «Метагломерат». По данным ЕГРЮЛ на середину декабря 2020 года, владельцами «Урало-Сибирской металлургической компании» были Юрий и Людмила Антиповы, а также их сыновья Алексей и Сергей — по
Процесс судопроизводства движется с невиданной скоростью. Иск был подан 5 февраля, уже на следующий день, 6 февраля, суд принял заявление к рассмотрению, возбудил производство по делу и удовлетворил заявление Генпрокуратуры о применении обеспечительных мер. Акции и имущество указанных заводов арестованы, запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров, менять структуру управления, осуществлять любые регистрационные действия в отношении всех объектов.
В качестве третьих лиц привлечены сами металлургические предприятия, Федеральное агентство по управлению госимуществом, Министерства имущества Свердловской и Челябинской областей, Комитет по управлению имуществом Кузбасса и АО «ВТБ Регистратор». Предварительное судебное заседание назначено на 19 февраля.
История владения
Челябинские бизнесмены Юрий Антипов и его бывший партнер Александр Аристов совместно вели дела с 90-х годов. Начинали с кооператива «Энергия», выпускавшего колбасу, сельхозкооперативов и АЗС. В итоге создали многопрофильную бизнес-империю «Ариант», название которой было составлено из первых слогов их фамилий. В 1995 году предприниматели начали скупать акции Челябинского электрометаллургического комбината и вскоре получили контроль над предприятием.
Летом 2003 года ЧЭМК купил у компании «Ринако»
Осенью 2012 года на базе ЧЭМК и «Кузнецких ферросплавов» образована Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК).
В конце 2014 года ФАС разрешило ЧЭМК купить Серовский завод ферросплавов в Свердловской области, принадлежащий казахской ENRC. В апреле 2015 года сделка была завершена.
АО «Компания Эталон» владеет пятью предприятиями, среди них ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и «Метагломерат». По данным «Контур.Фокуса», за 2022 год выручка АО «ЧЭМК» составила 97,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 15 миллиардов рублей. АО «Кузнецкие ферросплавы» закончило тот же период с выручкой 37 миллиардов и прибылью 2,7 миллиарда рублей, АО «Серовский завод ферросплавов» — 34 миллиарда и 3,8 миллиарда рублей, Катав-Ивановский литейный завод — 1,7 миллиарда и 149,5 миллиона рублей, «Метагломерат» — с выручкой 53,4 миллиона рублей и убытком 64,6 миллиона рублей.
В августе 2020 года Александр Аристов и Юрий Антипов объявили о разделе бизнес-империи. Предприятия металлургии перешли в собственность Юрия Антипова, а компании винно-пищевых отраслей («Ариант», «Кубань-Вино») — к Александру Аристову. В декабре 2020-го миллиардеры оформили сделку официально.
«Основания должны быть весомыми»
Случаи, когда власти изымают предприятия и компании у частных собственников в пользу государства, причем со ссылкой на ошибки приватизации, действительно есть, указали эксперты. Но называть эту историю массовой пока не спешат.
— В принципе, такие требования (в отношении любого имущества, не только акций) заявляются в тех случаях, когда, по мнению истца, который считает себя законным собственником, у нынешнего владельца имущества не было законных оснований для его приобретения. Какие конкретно нарушения усмотрела Генпрокуратура, предположить сложно, нужно читать исковое заявление (не опубликовано. — Прим. ред.), — отметила руководитель консалтинговой компании «Лигал Эксперт» Ольга Попова.
По ее словам, прокурор в арбитражном процессе в настоящее время очень редкий участник. Но поскольку заявлен иск об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения, здесь тот самый случай, когда интересы государства представляет именно прокуратура.
— Я бы не стала давать такие оценки, как деприватизация, давление на собственников. Ведь мы не видим содержание искового заявления и не можем сказать, насколько эти требования обоснованные, — добавила Ольга Попова. — Также не могу утверждать, что подобные иски стали носить массовый характер. Пока это видится исключением, а не правилом, поскольку основания для подобных требований действительно должны быть весомыми.
«Суды отклоняют сроки давности»
Между тем старший юрист компании ProLegals Ольга Жукова относит иск Генпрокуратуры к Антипову к ставшим многочисленными в последнее время делам о деприватизации промышленных предприятий, акционированных в 90-х и нулевых годах. Эксперт навскидку перечислила несколько названий — «Башнефть», Башкирская содовая компания, ТГК-2, «Метафракс Кемикалс», «Кучуксульфат», Соликамский магниевый завод. Все эти предприятия обращены в государственную собственность за последние пару лет.
— Обращение Генпрокуратуры с исками об истребовании из чужого незаконного владения госимущества, отчужденного в частную собственность, основывается, как правило, на ранее проведенной проверке. Спустя десятилетия после передачи предприятия в частную собственность Генпрокуратура неожиданно выявляет нарушения процедуры приватизации, — объяснила Ольга Жукова. — Например, оказывается, что решение о приватизации принято органом, не уполномоченным на его принятие и не имевшим права на распоряжение этим имуществом. Либо решение в принципе не могло быть принято ни одним из органов, так как предприятие могло в силу специфики деятельности находиться только в федеральной собственности. При этом применение срока исковой давности в таких делах обладает определенной и ничем не обоснованной спецификой и исчисляется с даты проведения проверки Генпрокуратурой.
Такие иски может подавать и ФАС, если при приобретении акций нарушен порядок иностранных инвестиций в российские компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности РФ, добавила эксперт. Так, например, были изъяты акции Мурманского морского рыбного порта. Кроме того, иски по истребованию из чужого владения недвижимого имущества в связи с нарушениями при приватизации подает Росимущество.
— Это дело не является единичным, после «Башнефти» такие иски стали регулярно заявляться Генпрокуратурой. Обычно аргументация ответчиков об истечении как трехлетнего, так и объективного
Сейчас рассмотрение «дела Антипова» идет по стандартному сценарию, оценила эксперт. Суд принимает обеспечительные меры не только в отношении самих акций, но и в отношении движимого и недвижимого имущества предприятий, так как отчуждение такого имущества может повлиять на стоимость самих акций. С учетом предыдущей практики по аналогичным искам отказ в удовлетворении требований Генпрокуратуры маловероятен, заключила Ольга Жукова.
«Может осложнить взаимодействие с инвесторами»
В результате приватизации
— Обратившийся в суд с иском должен доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика. В данном случае собственником выступает государство, его интересы обычно представляет прокурор. Государство должно доказать, что действительно был факт незаконного захвата имущества, — рассказал руководитель юридической компании «Королев и партнеры» Дмитрий Королев.
Эксперты сомневаются в массовости так называемой деприватизации еще и потому, что фондовый рынок не любит потрясений.
— Многие активы, проданные за бесценок в начале 90-х годов, сегодня входят в состав крупнейших и успешных отечественных публичных компаний. Они являются элитой мирового фондового рынка. И любое негативное событие может серьезно осложнить взаимодействие с инвесторами, — указал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Всё это нежелательно, тем более на фоне обострения геополитической обстановки, добавил эксперт.
В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме зашла речь о пересмотре итогов приватизации предприятий, которые проводятся по инициативе прокуратуры.
— Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет! — заявил тогда президент России Владимир Путин.
Прокуратура активно работает по отдельным направлениям и компаниям, потому что правоохранительные органы имеют право оценивать, что происходит в экономике, добавил президент. Но это, по его словам, не связано ни с какими решениями о деприватизации.
Хроника национализации
Мы полистали картотеку арбитражных дел, посмотрели самые громкие судебные споры, связанные с возвратом частных активов в государственную собственность. Надо сказать, вырисовывается очевидная тенденция back in the USSR.
2020 год. Генпрокуратура выявила нарушения в приватизации АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) и подала иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В марте 2021 года акции БСК перешли государству, а в 2023 году переданы в доверительное управление московской компании АО «Русский водород».
2022 год. Арбитражный суд Пермского края признал приватизацию ОАО «Соликамский магниевый завод» в 1992 году незаконной. В пользу государства изъято более
2022 год. Арбитражный суд Алтайского края признал незаконной приватизацию в начале 1990-х акций «Кучуксульфата» и вернул их государству.
2023 год. Арбитражный суд Пермского края признал незаконной приватизацию АО «Метафракс Кемикалс» (крупнейший производитель метанола), которую провели в начале 1990-х.
2023 год. Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконной приватизацию АО «Волжский оргсинтез», прошедшую в 1993–1995 годах.
2023 год. Арбитражный суд Приморского края признал незаконными итоги приватизации Дальнегорского ГОКа.
2023 год. Ленинский районный суд Екатеринбурга изъял у бизнесмена Малика Гайсина акции ОАО «Завод «Исеть»», ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич».
2023 год. Арбитражный суд Ярославской области признал ошибочной приватизацию Ростовского оптико-механического завода и передал его государству.
2023 год. Ленинский районный суд Ярославля обратил в доход РФ
2023 год. Центральный районный суд Калининграда изъял у депутата Госдумы Андрея Колесника и его семьи