У миллиардера из списка Forbes хотят забрать завод в Сибири и еще два по России. Ждать ли массовой деприватизации?

Суть спора

Генеральная прокуратура РФ подала иск об истребовании имущества в пользу государства к АО «Компания Эталон», бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле. Речь идет об акциях трех крупных предприятий: АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». Причем надзорное ведомство настаивает на изъятии «из чужого незаконного владения» 100% акций указанных предприятий. Таким образом в суде будет решаться вопрос о деприватизации, или национализации частной собственности.

