Новосибирск кормит: ресторанные сети, которые стали известны во всей России, — и даже вышли за ее пределы

С тех пор на рынок Екатеринбурга вышли и более молодые новосибирские проекты: уже работает три ресторана TomYumBar, три бара «Шашлыкофф», два «Хочу Пури» и «Перчини». В сегменте уличной еды Новосибирск на Урале представляет бренд «Чебурек.Ми» — у него 9 точек в Екатеринбурге.



Москва — наша

Пример Екатеринбурга впечатляет, но этот город находится ближе всего к Новосибирску по всем базовым показателям — население, уровень жизни, развитость местного бизнеса. Куда почётней пробиться на рынок Москвы. Здесь у новосибирских рестораторов ещё больше достижений, хотя покорение столицы далось новосибирцам не сразу.

