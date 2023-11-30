Мама Карло: молодая бизнесвумен рассказала о «мужском» рукоделии и заработке на хобби

— Анастасия, как получилось, что с обычной, стабильной работы вы ушли в свое дело?



— Мы с мужем долго работали в найме. Я сменила несколько компаний, работала преимущественно менеджером по продажам. А Паша сразу после университета устроился на Уральский оптико-механический завод и проработал там 11 лет.



Во втором декрете родилась идея поработать из дома, на себя. Хотелось делать что-то своими руками. Так вышло, что у нас в гараже на тот момент стоял лазерный станок, его отдал на хранение наш друг.