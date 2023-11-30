Мама Карло: молодая бизнесвумен рассказала о «мужском» рукоделии и заработке на хобби

Пока одни сидят на сайтах вакансий и строят карьеру, другие с нуля начинают прибыльный бизнес. Анастасия и Павел Ударцевы приютили лазерный гравер, на котором можно вырезать детали из фанеры, — им его отдал на хранение друг. Творческая и предприимчивая Настя решила, что он не должен простаивать без дела, и встала за станок в гараже собственного дома. Читайте, что из этого вышло.
— Анастасия, как получилось, что с обычной, стабильной работы вы ушли в свое дело?
— Мы с мужем долго работали в найме. Я сменила несколько компаний, работала преимущественно менеджером по продажам. А Паша сразу после университета устроился на Уральский оптико-механический завод и проработал там 11 лет.
Во втором декрете родилась идея поработать из дома, на себя. Хотелось делать что-то своими руками. Так вышло, что у нас в гараже на тот момент стоял лазерный станок, его отдал на хранение наш друг.
И вот в 2016 году, когда сыну было полгода, я запустила «Деревяшу». Муж поддержал: днем работал на заводе, а вечерами выполнял первые заказы. В 2019 году Паша уволился, и мы оба с головой погрузились в семейный бизнес.
— Деревообработка, столярное производство — не самое женское дело.
— Это же красиво. Изначально «Деревяша» — про декор из фанеры. Дерево стали использовать позже, когда наработали опыт и увеличили бюджет на закупку материалов.
В 2019–2020 годах мы стали вырезать посуду. Я тогда в одной соцсети увидела тарелочки в виде машинки и собачки, загорелась дизайном, упросила мужа вырезать подобную, показала клиентам-подписчикам — и понеслась. Спрос стал расти в геометрической прогрессии.
Сейчас у нас добавилось производство мебели и торшеров. Началось тоже спонтанно: 2 года назад делала ремонт на кухне и решила сама сделать абажур в технике макраме. Снова выложила в соцсети — подписчикам зашло, и мы поставили это на поток. Теперь вот нашла прототип кресла в советском стиле, решили пробовать делать мебель.
— Дизайн изделий сами придумываете?
— По-разному бывает. Паша — инженер, у него мозг устроен особым образом. Ему достаточно услышать запрос, что надо сделать декантер с такими-то параметрами. И бац — у него в голове что-то щелкает, он начинает чертить, придумывать, как это должно быть.
У меня по-другому. Я, как блогер, провожу много времени в интернете. Насмотренность — мой рабочий инструмент. Но я никогда не копирую внаглую, только вдохновляюсь дизайном или формой.
— До сих пор своими руками всё делаете?
— На старте, когда была только фанера, я сама с ней работала. С деревом сложнее — кроме стамески нужно уметь обращаться с фрезерным станком с программным управлением. Так что сейчас заказы выполняет муж, я на подхвате, когда заказов много. Помогаю со шлифовкой, покрываю маслом.
Прежде всего на мне сейчас фотосъемка, маркетинг, менеджмент, отправки и другие бизнес-процессы.
— Кстати, как обстоят дела с деревом, легко ли найти качественное сырье?
— С древесиной с каждым годом сложнее. Посуда делается из ясеня, специальных мебельных щитов. Он в регионе есть, хоть и не всегда. А вот цельное дерево приходится заказывать из других регионов. Есть телеграм-каналы, где проходят аукционы на спилы и слэбы*. Там по выгодной цене и с доставкой можно заказать деревяхи. Я настоящий маньяк, иногда уже и не надо, а я всё торгуюсь, заказываю.
* Слэб — это плоская заготовка, спиленная вдоль ствола дерева, своеобразная плита.
— Что люди вообще покупают, были необычные запросы?
— Чаще всего берут менажницы, подносы, разделочные доски, торшеры. Запомнился интересный заказ для ресторана, делали номерки для гардероба. Они были нестандартной формы, десять на три, с гравировкой и кожаной петелькой, очень интересно получилось.
— Каково это — работать семейным подрядом?
— Есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, удобно. Сам планируешь график, учитывая распорядок дня супруга. Знаешь сильные и слабые стороны друг друга и разумно распределяешь обязанности.
Но если у вас есть возможность не делать бизнес с супругом, не делайте. Любая рабочая конфронтация дает повод для перехода на личности. Мы не из тех пар, которые орут друг на друга и жестко конфликтуют. Но споры бывают, и все они по рабочим моментам.
— Детей привлекаете к делам?
— Они даже получают за это зарплату! Понятно, что доверяем им что-то небольшое, но для семилетки получить лишние сто рублей за обработанную палочку — это невероятно круто!
— Поделитесь планами на ближайшие пять лет.
— Последние два года стало тяжелее. «Деревяше» отрезали возможность рекламироваться на привычной и давно проработанной рекламной площадке. Мы, конечно, не начали с нуля, но пришлось оптимизировать расходы и найти новые идеи для продукции. Вот как раз мебель начали делать в том числе из-за этого.
На маркетплейсы выходить не хотим. Наша история — про ламповость, мы привыкли общаться с клиентами как с друзьями, а маркетплейсы обезличат коммуникацию.
Сейчас мы с мужем хотим больше уйти в производство столиков, кресел. Это и прибыльнее, и интереснее по творческой реализации.
Не сдаться мотивирует сильное нежелание возвращаться в наём, к жесткому графику 8 часов 5 дней в неделю, когда после работы нет сил на быт и родного ребенка.
— Есть ли у вас какие-то житейские мечты?
— О, их очень много! Наша с Пашей общая мечта — отдать детей в частную школу. Сейчас они на семейном обучении, и я, конечно, устаю. Еще хотелось бы расширить дом, чтобы у каждого из детей была отдельная комната. Есть и другие дорогие сердцу мечты. Не буду раскрывать всего, а то не сбудется!