«Решили закрыться, чтобы сохранить печень»: читатели рассказали о своем неудавшемся бизнесе

Построить собственный бизнес с нуля — задача не из легких. Это знает каждый, кто хоть раз пробовал запустить собственное производство или под личным брендом оказывать услуги. Мы часто рассказываем истории успешного бизнеса, но на каждый случай успеха приходятся десятки неудачных попыток.
Наши коллеги из E1.RU попросили своих читателей, чей бизнес прогорел, честно поделиться тем, как и почему это произошло. Вот что они рассказали.
Бизнес сгорел. В прямом смысле слова
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В то время Настина мама работала товароведом, а ее подруга создавала свой бизнес. Тогда мама и предложила дочери открыть магазин постельного белья в городке Свердловской области.
— Оптовые рынки она знала, а как арендовать торговые площади и открыть ИП, мне подсказала ее подруга, — вспоминает Анастасия.
На первых этапах ей помогали родители — закупили первые наборы постельного белья. Но дальше начинающая предпринимательница всё делала сама: каждую неделю собирала заявки и на стипендию и полученные от первых продаж деньги покупала последующие комплекты.
К концу года выручка магазина достигла
— Через полгода владелец помещения решил поднять аренду. Я ездила в головной офис и пыталась добиться лояльных условий, но аренду поднимали практически в два раза и просили срочно перезаключить договор. Я отказалась и начала искать другое помещение. Опять помогли мамины знакомства: один магазин забрал товар под реализацию. Так продолжалось два месяца, — рассказывает Анастасия.
Несмотря на ее усилия, спасти бизнес не удалось — видимо, он был обречен на провал. Всего через год после открытия магазин сгорел.
— Здание, где был магазин, было очень старым, и там постоянно выключалось электричество. В один из дней приехали электрики и всё починили. Правда, через несколько дней там случилось короткое замыкание, и всё сгорело. Огненный бизнес получился, — шутит Анастасия.
Она говорит, что вынесла урок из этой истории.
— Опыт печальный, но он научил меня страховать всё ценное имущество.
— Мне очень понравились слова преподавателя про приобретение опыта. Я стала искать новые ниши для применения своих знаний. У меня образование инженера и опыт работы на заводе, поэтому параллельно я стала заниматься с детьми робототехникой и возить их на соревнования, где они могут применить свои знания. Пока я остановилась на робототехнике, но всегда ищу новые ниши, ведь только один из десяти стартапов взлетает, — делится Анастасия.
«Дорогой, укладывай детей. Меня продлили еще на час»
В «десятые» годы Екатерина Карелина вместе со своей сестрой основала бизнес по организации праздников. Девушки работали вдвоем — сами выполняли функции тамады и диджея, придумывали конкурсы, шили костюмы. Это было их хобби, больших целей по развитию они не ставили.
— Вложений было по минимуму, а профессионализм заменяли веселый нрав и творческий подход. Наш девиз был «Работаем везде, где есть розетка», — признается Екатерина.
За свои услуги сестры брали в два раза меньше, чем конкуренты. Из-за этого спрос был большим.
Катя вспоминает, как однажды они с сестрой вели юбилей на садовом участке — колонки стояли прямо на грядке. А один раз девушки организовали очень бюджетную свадьбу в школе — торжество проходило даже не в столовой, а в одном из классов.
— А еще запомнилось, как во время очередного юбилея сестра звонит мужу и говорит: «Дорогой, укладывай детей. Меня продлили еще на час», — вспоминает екатеринбурженка.
В какой-то момент к девушкам начали обращаться клиенты, которые были готовы платить больше, но им приходилось отказывать, потому что ожидания заказчика не совпадали с реальностью. Настало время, когда «Сестрам Карелиным» — именно так девушки называли свою небольшую фирму — нужно было либо выходить на новый уровень, либо прекратить деятельность. Они выбрали второй вариант.
— Мы путешествовали по областям и садовым участкам. У нас были такие клиенты — «на сухую» веселье просто не шло. Нам везде наливали, и мы не отказывались. В какой-то момент решили закрыть бизнес, чтобы сохранить печень. Но время было веселое, и заказы лились рекой. В целом я не назову этот бизнес неудавшимся.
«Плюнула и улетела в отпуск на месяц»
Три года назад Александра Попова решила заняться пошивом детского постельного белья. Она закупила лучшую ткань, наняла швею, оплатила ее обучение, придумала упаковку и начала продвигать свой бренд в социальных сетях.
Саша тоже работала в паре со своей сестрой, которая хорошо шила. Она отшила несколько комплектов белья и детскую одежду. Мини-производство было прямо на дому, позже девушки планировали снять для этого помещение, но вскоре всё встало. Сестра Александры заявила, что у нее возникли проблемы и она больше не сможет шить.
— Я думала, будет опора, ведь это свой человек, доверия к другим не было, — признается Александра.
Решение сестры и по совместительству партнера по бизнесу сильно расстроило начинающую предпринимательницу: ей было жаль потраченного времени и денег.
— Я взяла все средства, которые были направлены на развитие, плюнула и улетела в отпуск на месяц, где успешно их оставила, — рассказывает она.
После той истории она решила попробовать себя в бьюти-сфере, но поняла, что там ей скучно. Сейчас Александра работает бизнес-ассистентом.
А вот примеры удачного бизнеса. Молодая мама построила бизнес на леденцах и зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц. Героиня другого материала создала свою шоколадную фабрику, чтобы помочь сыну с ДЦП.