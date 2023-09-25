«Решили закрыться, чтобы сохранить печень»: читатели рассказали о своем неудавшемся бизнесе

Бизнес сгорел. В прямом смысле слова

В 2011 году Анастасия Полевая училась на пятом курсе экономического факультета. Поскольку занятий в университете было мало, она решила начать работать. Сначала то разносила листовки, то фасовала пряники, то была наблюдателем на выборах или промоутером. Но всё это были временные подработки, а хотелось найти что-то постоянное.

В то время Настина мама работала товароведом, а ее подруга создавала свой бизнес. Тогда мама и предложила дочери открыть магазин постельного белья в городке Свердловской области.