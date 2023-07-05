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Директор компании, которая строит «Нарымский квартал», пойдет под суд из-за 450 миллионов рублей

Здание строят больше 15 лет

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Несколько лет назад дольщики выходили на митинг против застройщика

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Директор компании, которая строит «Нарымский квартал», пойдет под суд из-за 450 миллионов рублей. Евгения Коновалова обвиняют в мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в 2014–2021 годах руководитель компании, которая возводит многоквартирные дома в Заельцовском районе, потратил деньги дольщиков на личные цели. Кроме того, он не предоставил квартиры в счет оплаты строительно-монтажных работ.

Потерпевшими по уголовному делу признали 175 человек, ущерб от преступления составил свыше 450 миллионов рублей. Дело направили в Заельцовский районный суд.

— Руководитель обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба), — рассказали в прокуратуре.

Как сообщил NGS.RU источник, обвиняют директора Евгения Коновалова, чья фирма возводила дома в ЖК «Нарымский квартал» на улице Дуси Ковальчук. Дом-квартал на 1,5 тысячи жителей начали строить в 2007 году, два подъезда разрешили ввести в эксплуатацию в 2021 году. Несколько лет назад дольщики выходили на пикет в Первомайском сквере.

Ранее NGS.RU писал, что компания «НК СтройМастер», которая ведет «Новосибирский квартал», долгое время напрямую принадлежала Евгению Коновалову. По данным «Контур.Фокуса», через ООО «Крепость» и кипрскую Millstep Limited фирмой владеет его сын Максим.

Недавно в Новосибирске завершили строительство долгостроя на улице Пролетарской.

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