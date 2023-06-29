Место потеряло актуальность: в Новосибирске закрылось последнее заведение столичной сети «Планета Суши»

В Новосибирске прекратило работу последнее заведение сети «Планета Суши» столичной компании «Росинтер Ресторантс», которая присутствовала на местном рынке почти двадцать лет.
Единственное кафе «Планета Суши» в Новосибирске работало в ТЦ «Фантазия» на первом этаже. Сейчас из этого помещения уже вывезена мебель, однако в 2ГИС еще 27 июня официальный представитель сети последний раз ответил на отзыв-претензию клиента.
В московском офисе «Росинтера» сообщили, что ресторан по этому адресу закрылся потому что «локация потеряла свою актуальность в связи с развитием новых торговых площадей вокруг».
— Мы следим за рынком коммерческой недвижимости в Новосибирске, рассматриваем новые локации. Однако решение будем принимать исключительно исходя из коммерческого потенциала каждой конкретной локации и экономической ситуации, — сообщили в пресс-службе «Росинтер Ресторантс».
Сеть «Планета Суши» принадлежит российской корпорации «Росинтер», первое заведение открыто в Москве в 1999 году. В Новосибирск сеть пришла в начале 2000-х какое-то время одним из лидеров этого сегмента рынка. Всего в городе было открыто пять ресторанов.
В 2015 году руководство «Росинтер» объявило о том, что намерено отказаться это этого бренда по причине резко подорожавших ингредиентов. Вместо него был запущен новые проект паназиатских кафе «Шикари», где свежая рыба уже не была основным сырьем. Тогда в «Росинтере» говорили, что собираются закрыть все «Планеты» в течении трех лет. Тем не менее сеть продолжала работать, пусть и теряя точку за точкой. В Москве сейчас открыто 21 заведение под этим названием.
В Новосибирске сейчас, по данным 2ГИС, работает 158 заведений, которые указали в качестве одной из специализаций японскую кухню. В подавляющем большинстве, впрочем, они представляют собой или службы доставки, или небольшие заведения, торгующие преимущественно на вынос. Чисто японским (хотя бы с точки зрения позиционирования) можно считать разве что «Якиторию».
В основном же предлагающие японские блюда правильней будет называть паназиатскими — в них можно найти кухню Таиланда, Китая, Кореи и т. д. Прежде всего, это сеть Tom Yum Bar (6 точек), Aziatish, No Spicy Please (2), Nemo и т. д.
Новосибирские рестораторы тем временем стараются приучить публику к рыбе, которую не нужно импортировать из-за границы. На праздновании Дня города они приготовили больше 1000 биточков из щуки и раздали участникам праздника.