Место потеряло актуальность: в Новосибирске закрылось последнее заведение столичной сети «Планета Суши»

В 2015 году руководство «Росинтер» объявило о том, что намерено отказаться это этого бренда по причине резко подорожавших ингредиентов. Вместо него был запущен новые проект паназиатских кафе «Шикари», где свежая рыба уже не была основным сырьем. Тогда в «Росинтере» говорили, что собираются закрыть все «Планеты» в течении трех лет. Тем не менее сеть продолжала работать, пусть и теряя точку за точкой. В Москве сейчас открыто 21 заведение под этим названием.



В Новосибирске сейчас, по данным 2ГИС, работает 158 заведений, которые указали в качестве одной из специализаций японскую кухню. В подавляющем большинстве, впрочем, они представляют собой или службы доставки, или небольшие заведения, торгующие преимущественно на вынос. Чисто японским (хотя бы с точки зрения позиционирования) можно считать разве что «Якиторию».