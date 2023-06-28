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«Драматическая ситуация»: объем грузовых перевозок S7 в 2022 году упал на 60%

На ситуацию повлияли ограничения полетов и закрытие части российских аэропортов

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Компания вышла на рынок грузоперевозок в 2021 году

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За прошедший год объем международных грузовых перевозок S7 снизился почти на 60%. Об этом на Х Сибирском транспортном форуме в Новосибирске сообщил генеральный директор S7 Cargo Илья Ярославцев.

По его словам, автомобильный, железнодорожный и морской транспорт существенно не потеряли в объемах — сокращение составило 1–3%, что «в текущих условиях достаточно хороший показатель»:

— Что касается авиационных перевозок, тут более драматическая ситуация. За 2022 год объем сократился практически на 60%. Наиболее драматичная история состоялась на международных рейсах с учетом ограничений полетов, — сказал Илья Ярославцев.

На ситуацию повлияло и временное закрытие аэропортов юга.

S7 Cargo (ООО «С7 КАРГО») — компания, входящая в группу компаний S7, генеральный агент по продажам грузовых перевозок S7 Airlines. Создана в 2006 году, генеральный директор — Илья Ярославцев. Выручка компании на конец 2022 года — 1,6 милларда, чистая прибыль — 67,6 миллиона. Средняя зарплата сотрудников за 2021 год — 101 тысяча рублей.

В феврале 2021 года S7 Airlines приступила к обслуживанию грузовых самолетов Boeing 737–800BCF. Два лайнера перевозчик получил по договору аренды с лизинговой компанией GECAS.

Сибирский транспортный форумS7 GroupГрузовые перевозки
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