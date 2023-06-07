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В Новосибирске запустили процедуру банкротства «Аквапарк Аквамир»

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней

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Процедуру банкротства ввел Арбитражный суд Новосибирской области

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Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Аквапарк Аквамир». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитража.

— Арбитражный суд определил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Аквапарк Аквамир», — говорится в документе.

Определение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде в Томске в течение десяти дней со дня его принятия.

Ранее на сайте «Авито» выставили «бизнес по прокату в аквапарке» в Новосибирске за 10 миллионов рублей. Уточняется, что цель сделки — сдать бизнес в аренду. Объявление выложили 1 марта.

В объявлении также говорится, что средняя выручка от бизнеса в месяц — 2 миллиона рублей, чистая прибыль — 150–200 тысяч рублей. На окупаемость бизнес выйдет через 67 месяцев (почти 5,5 года), обещает автор объявления.

О том, что аквапарк «Аквамир» на левом берегу Новосибирска хотят выставить на продажу, стало известно в январе. Тогда общую стоимость комплекса оценили в 2,117 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда стоит сам аквапарк, а еще 374 миллиона рублей — недостроенная 12-этажная гостиница, степень готовности которой оценивают в 56%. В эту сумму также входит стоимость земельных участков, оборудования, права аренды и товарных знаков.

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АквапаркБанкротствоНовосибирск
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