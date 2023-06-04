Успейте выбрать лучший бизнес! В Новосибирске завершается голосование Народной премии НГС

Сегодня, 4 июня, в Новосибирске завершается голосование Народной премии НГС. Оно продлится до полуночи.
В этом году в шорт-лист премии попали 110 компаний — по 10 в каждой из 11 номинаций. «Маленький бизнес года» выбирает редакция НГС, а остальных победителей определяете вы. Победитель в каждой номинации получит статуэтку, которая символизирует любовь новосибирцев.
Имена победителей станут известны завтра,
Успеть проголосовать за одну компанию вы можете по этим ссылкам:
Ранее мы рассказывали, какие компании вошли в шорт-лист пятой Народной премии НГС в Новосибирске.