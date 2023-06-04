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Народная премия НГСПодробности

Успейте выбрать лучший бизнес! В Новосибирске завершается голосование Народной премии НГС

Имена победителей мы узнаем завтра, 5 июня

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Победителя получают статуэтки из рук народных и звездных героев

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Сегодня, 4 июня, в Новосибирске завершается голосование Народной премии НГС. Оно продлится до полуночи.

В этом году в шорт-лист премии попали 110 компаний — по 10 в каждой из 11 номинаций. «Маленький бизнес года» выбирает редакция НГС, а остальных победителей определяете вы. Победитель в каждой номинации получит статуэтку, которая символизирует любовь новосибирцев.

Имена победителей станут известны завтра, 5 июня, на сцене концертного комплекса имени В. Маяковского. Вести церемонию награждения будут Екатерина Варнава и Андрей Малахов, а откроет ее группа «Моя Мишель».

Ранее мы рассказывали, какие компании вошли в шорт-лист пятой Народной премии НГС в Новосибирске.

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