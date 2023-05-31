Цены растут, товары пропадают: как семья дизайнеров из Новосибирска строит бизнес в условиях санкций — смотрим их проекты

Семья Губиных из Новосибирска пять лет назад открыла собственную студию дизайна. Они много лет проработали на стройках, на одной из них и познакомились, тогда же Александр и Валерия начали думать о своем бизнесе: после работы и по выходным учились, разрабатывали небольшие проекты и собирали портфолио. Два года назад пара сыграла свадьбу и решила назвать студию своей фамилией. Они строго разделили обязанности в работе и почти не ругаются, но трудности всё же случаются. Как семья дизайнеров работает в условиях санкций, роста цен на стройматериалы и создает элегантные проекты в разных городах России — в материале НГС.
Учились после основной работы
Семья дизайнеров, 35-летний Александр и 30-летняя Валерия, учились в НГАСУ (СИБСТРИН), Александр окончил кафедру архитектуры, а Валерия — металлических и деревянных конструкций. Прежде чем открыть свой бизнес, они долго работали в строительных компаниях.
Будущие муж и жена познакомились на одной из работ, тогда Александр был руководителем Валерии. До создания своего бизнеса Александр работал прорабом и занимался реконструкциями общественных объектов, под его руководством отремонтировали театр Афанасьева, работал во время строительства «Терм Мира» и «Академии единоборств» в Сочи.
Пара начала думать о создании совместных проектов, еще работая в найме. Примерно два года собирали портфолио, начинали с небольших объектов и фриланса. Затем стали работать на крупных объектах, а пять лет назад открыли свою студию.
— Два года назад Саша сделал мне предложение, мы решили пожениться, и именно в день свадьбы сменили название нашей студии дизайна. Сейчас мы работаем под логотипом семейного бизнеса, — объяснила Валерия.
В открытие бизнеса, признаются Губины, они вложили больше сил, чем денег, потому что после основной работы учились новому делу.
— После стройки я работал инженером, вечерами изучал 3D-моделирование, учился в таком режиме примерно два года. В бизнес, считая сайт и технику, вложили примерно 500 тысяч рублей. В нашей студии мы продаем знания, идеи, поэтому больше всего вкладываем в себя и свое развитие, — объяснил Александр.
Cколько стоят их проекты
Работать вместе, признаются Губины, сложно, но они разделили обязанности, каждый занимается своим делом. Саша разрабатывает проект, работает над визуализацией, рабочими чертежами, отвечает за техническую часть: выезды на объект, работа со строителями. Лера занимается продвижением, общается с поставщиками и заказчиками.
Семья не только разрабатывает сама проекты, но и доводит их до конца.
— Мы присутствуем практически на каждом объекте до финального завершения, пока не повесят шторы, — объяснила Лера.
В основном дизайнеры занимаются интерьерами жилых помещений, но иногда работают на государственных, административных и режимных объектах, реконструируют фасады зданий. Чаще всего крупные организации подписывают договор о неразглашении, поэтому такие работы Губины выкладывают редко. Как предполагает Александр, это связано с тем, что организации расширяются, а чтобы конкуренты не узнали о новых сферах, информацию просят не разглашать.
— В частных интерьерах тоже такое случается. Некоторые люди тоже не хотят, чтобы интерьер их дома видели другие, например, заказчик может быть суеверным и бояться, что жилье сглазят, — отметил Александр.
Как объяснил Александр, работа на объекте проходит в несколько этапов. Сначала дизайнеры встречаются с заказчиком, узнают потребности, составляют предложение, озвучивают стоимость работ и заключают договор.
После приступают к работе над самим проектом, разрабатывают функциональные схемы, решают, где лучше расположить элементы. Далее прорабатывают детали и переходят к визуализации.
Во время визуализации снова вносят коррективы и доводят проект до идеала, чтобы клиент остался доволен. После того как подготовят функциональные схемы, планировочные решения, визуализацию и цветовые решения, переходят к рабочей документации. Дизайнеры создают чертежи для строителей, где подробно описывают все покрытия на объекте.
— Любая бригада может взять альбом чертежей и реализовать проект. Заказчик всегда может выбрать, с какими строителями работать. У нас есть партнеры, с ними работа налажена, но клиент может предложить свою организацию. В таком случае мы договариваемся на авторский надзор, — объяснил Александр.
По словам Александра, со строителями они взаимодействуют постоянно. Иногда случается такое, что заказчик полностью отдает проект дизайнерам под ключ.
— Такое случается не часто, потому что заказчики любят сами ездить по магазинам, пощупать, повыбирать. Для многих странно делать ремонт и не побывать в строительном магазине, — отметил Александр.
В бизнесе в основном работают Александр и Валерия, также есть еще несколько человек, которые выполняют технические задания. Сотрудники разрабатывают разные части проектов: кто-то занимается визуализацией, кто-то — чертежами и планировочными решениями. Всё строго по указаниям Губиных, проект в чужие руки они не отдают.
— До коронавируса у нас был офис, но потом поняли, что необходимости в нем нет. Сотрудникам удобнее работать из дома, — уверена Валерия.
В среднем, по словам Александра, проект квартиры в 100 квадратных метров обойдется в 250–350 тысяч рублей без выездов на объект и авторского надзора.
Цены на материалы и отсутствие товаров из-за санкций
Трудности, с которыми чаще всего сталкиваются дизайнеры, — резкий рост цен на материалы и отсутствие на рынке определенных товаров из-за санкций.
— Стоимость стройматериалов постоянно меняется. Например, мы готовим коммерческое предложение, через месяц заказчик готов реализовать проект, а цены уже совсем другие. Кроме того, не продают определенные коллекционные дизайнерские выключатели, розетки, лампы и другие элементы, — объяснила Валерия.
Как отметил Александр, некоторые товары потом возвращаются в продажу, но рынок всё равно находится в нестабильном состоянии: то появляется что-то новое, то возвращается старое.
Губины уверены, что сложнее всего работать с большими помещениями от 100 квадратных метров, также на вторичных объектах и заниматься реконструкцией общественных пространств.
— Иногда ошибаются строители, начинают ломать то, что было построено
Отношение к вычурным проектам
Примерно 10 лет назад, по словам Александра, люди любили нечто необычное, что даже было сложно представить. Сейчас благодаря интернету заказчики повысили свой уровень насмотренности и чаще выбирают элегантные дизайны. Такие проекты, по словам дизайнера, выглядят легко и дорого, в них нет лишних деталей.
— Трудно сказать, какой стиль выбирают чаще, главное, что люди начали это делать осознанно и не перебарщивать, — рассказал Александр. — Например, красный потолок мы не делаем, потому что знаем, что не сильны в таком дизайне. Уже при первой встрече с клиентом мы понимаем, подходим ли мы друг другу, — добавила Валерия.
Самым запоминающимся объектом Губины считают свой первый совместный и серьезный проект. С семьей, которая заказывала его, Александр и Валерия общаются до сих пор.
— В наше время дизайн-проект — не роскошь. Он стал неотъемлемой частью ремонта, это экономит время и силы, особенно в больших помещениях. Но в студиях обычно ремонт делают сами, там можно самому рассчитать, сколько необходимо материалов и как провести электрику, но в квартирах от 80 квадратных метров это сделать намного сложнее, — уверен Александр.
В портфолио пары есть проект мебельного магазина на месте бывшей букмекерской конторы. Там ремонт было сделать несложно: всё демонтировали, оставили только потолок, который потом перекрасили в фирменный цвет компании. Для этой же организации Губины создавали проект в Москве.
— Мы работаем в разных городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и других. За пределами Новосибирска у нас есть ребята, которые по нашему заданию выезжают на объект, собирают данные, а потом передают их нам. В таком случае с заказчиками мы работаем в онлайн-режиме, — объяснила Валерия.
Александр и Валерия признаются, что ругаются редко, им не хватает времени: они то заняты работой, то своим домом.
— У нас дома можно разойтись по разным этажам, отдохнуть и поработать. Мы можем спорить из-за работы, но обычно приходим к общему мнению. Даже когда я занимаюсь проектом, которого не касается Лера, всё равно с ней советуюсь, — рассказал Александр.
— Пока не устаем друг от друга, одна голова хорошо, а две — лучше, — добавила Валерия.
Работа в Дубае и дом под ключ
В будущем семья планирует работать в Дубае, они считают, что именно там люди готовы платить за проекты. В Новосибирске же планируют расширить свои услуги и начать заниматься малоэтажным строительством.
— Чаще всего люди покупают участки для частных домов. Мы хотим, чтобы к нам мог прийти заказчик и мы могли построить дом с нуля, благоустроить территорию, создать фасад дома и интерьер. Не только интерьер под ключ, но и дом под ключ, — улыбается Александр.
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