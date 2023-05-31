Цены растут, товары пропадают: как семья дизайнеров из Новосибирска строит бизнес в условиях санкций — смотрим их проекты

Александр и Валерия признаются, что ругаются редко, им не хватает времени: они то заняты работой, то своим домом.



— У нас дома можно разойтись по разным этажам, отдохнуть и поработать. Мы можем спорить из-за работы, но обычно приходим к общему мнению. Даже когда я занимаюсь проектом, которого не касается Лера, всё равно с ней советуюсь, — рассказал Александр.



— Пока не устаем друг от друга, одна голова хорошо, а две — лучше, — добавила Валерия.



Работа в Дубае и дом под ключ

В будущем семья планирует работать в Дубае, они считают, что именно там люди готовы платить за проекты. В Новосибирске же планируют расширить свои услуги и начать заниматься малоэтажным строительством.



— Чаще всего люди покупают участки для частных домов. Мы хотим, чтобы к нам мог прийти заказчик и мы могли построить дом с нуля, благоустроить территорию, создать фасад дома и интерьер. Не только интерьер под ключ, но и дом под ключ, — улыбается Александр.

