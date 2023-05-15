VK заявила о росте выручки на 49%

Мировая аудитория «ВКонтакте» в первом квартале года в среднем составила 104,2 миллиона активных пользователей в месяц. Всё это вместе привело к росту выручки соцсети «ВКонтакте» в первом квартале 2023 года (по сравнению с тем же периодом 2022-го ) на 49%, рассказали в компании. В целом же выручка компании VK Company Limited (не только соцсеть, но и иные активы) составила 27,3 миллиарда рублей. Основной источник дохода, согласно релизу VK, — онлайн-реклама.