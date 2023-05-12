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Народная премия НГСПодробности

Голосование в разгаре! Выбирайте лучших из 110 компаний Новосибирска на «Народной премии НГС»

Мы составили шорт-лист из ваших предложений

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В этом году премия проводится в 5-й раз

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В Новосибирске проходит голосование за лучший бизнес на «Народной премии НГС» — вы можете выбрать одну компанию из 10 в каждой из номинаций.

Мы составили шорт-лист из ваших предложений, в который вошли 110 компаний — по 10 в каждой из 11 номинаций.

Номинантов из 11-й номинации, посвященной малому бизнесу, будет рассматривать редакция НГС. А кому вручить награду в остальных номинациях — решаете только вы.

Проголосовать за одну компанию вы можете по этим ссылкам:

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вы попали в шорт-лист и еще не связались с журналистом НГС для комментария? Напишите журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp).

Ранее мы рассказывали, что новосибирцы предложили более 55 тысяч номинантов на «Народную премию НГС».

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