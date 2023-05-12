Голосование в разгаре! Выбирайте лучших из 110 компаний Новосибирска на «Народной премии НГС»

В Новосибирске проходит голосование за лучший бизнес на «Народной премии НГС» — вы можете выбрать одну компанию из 10 в каждой из номинаций.
Мы составили шорт-лист из ваших предложений, в который вошли 110 компаний — по 10 в каждой из 11 номинаций.
Номинантов из
Проголосовать за одну компанию вы можете по этим ссылкам:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вы попали в шорт-лист и еще не связались с журналистом НГС для комментария? Напишите журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961)
Ранее мы рассказывали, что новосибирцы предложили более 55 тысяч номинантов на «Народную премию НГС».