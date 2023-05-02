Компании присылают ролики к Премии НГС: смотрим теплое видео от Исмаила Йашара из турецкой кондитерской

Новосибирские предприниматели начали присылать видеоролики про свой бизнес. Например, так сделал владелец кондитерской Исмаил Йашар, который в 2017 году приехал в Новосибирск из Турции делать пахвалу.
— Любите ли вы восточные лакомства, как я люблю? Меня зовут Исмаил Йашар. Я в Новосибирске с 2017 года готовлю прям настоящую турецкую пахвалу. Машины не использую, потому что не хочу портить качество, — говорит Исмаил на видео.
По его словам, вкус сладости будет отличаться, если тесто раскатывает машина, а не руки с помощью скалок.
Исмаил Йашар пытается стать участником Народной премии НГС в номинации «Кофейня и кондитерская года». Присылайте свои ролики, мы будем рассказывать о том, кто и как делает бизнес в Новосибирске.
В этом году «Народная премия НГС» бьет рекорды: к концу апреля поступило около 25 тысяч заявок от новосибирцев, в которых они указывают лучшие, по их мнению, компании города.