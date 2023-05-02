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Компании присылают ролики к Премии НГС: смотрим теплое видео от Исмаила Йашара из турецкой кондитерской

Он раскатывает тесто руками, чтобы пахвала была вкуснее

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В этом видео Исмаил показывает, каким тонким может быть тесто

Видео: Михаил Докукин

Новосибирские предприниматели начали присылать видеоролики про свой бизнес. Например, так сделал владелец кондитерской Исмаил Йашар, который в 2017 году приехал в Новосибирск из Турции делать пахвалу.

— Любите ли вы восточные лакомства, как я люблю? Меня зовут Исмаил Йашар. Я в Новосибирске с 2017 года готовлю прям настоящую турецкую пахвалу. Машины не использую, потому что не хочу портить качество, — говорит Исмаил на видео.

По его словам, вкус сладости будет отличаться, если тесто раскатывает машина, а не руки с помощью скалок.

Исмаил Йашар пытается стать участником Народной премии НГС в номинации «Кофейня и кондитерская года». Присылайте свои ролики, мы будем рассказывать о том, кто и как делает бизнес в Новосибирске.

В этом году «Народная премия НГС» бьет рекорды: к концу апреля поступило около 25 тысяч заявок от новосибирцев, в которых они указывают лучшие, по их мнению, компании города.

Народная премияБизнесКондитерскаяВосточная кухня
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