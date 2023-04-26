Назван бренд, который займет место магазина H&M в «Галерее Новосибирск»

В Новосибирске в мае на месте H&M в ТРЦ «Галерея Новосибирск» откроется другой магазин одежды — Lime. Магазин этого бренда уже есть в ТРЦ «Галерея Новосибирск», но занимает небольшую площадь на третьем этаже и в начале мая переедет. Информацию об этом сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.
— В начале мая на первом этаже откроется Lime. Точная дата пока неизвестна, также пока непонятно, что откроется на втором этаже бывшего H&M, но ходят слухи, что там могут появиться магазины других российских брендов, например Zarina, Befree или Love Republiс, — сообщили НГС.
НГС обратился за комментарием к представителям бренда Lime.
Ранее писали наши коллеги из UFA1.RU, магазин Lime создал в 2008 году самарский бизнесмен Дмитрий Хохлов. Согласно данным «Контур.Фокуса», бренд относится к компании «Стиль Трейд». Она была основана в 2016 году.
ООО «Стиль Трейд» принадлежит Дмитрию Хохлову, он является директором и единственным владельцем. На конец 2021 года выручка компании составила 6,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 555,3 миллиона рублей.
В Новосибирске магазин H&M в «Галерее» окончательно закрылся 22 сентября. До этого в магазинах прошла распродажа, где собирались толпы.