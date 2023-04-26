Назван бренд, который займет место магазина H&M в «Галерее Новосибирск»

В Новосибирске в мае на месте H&M в ТРЦ «Галерея Новосибирск» откроется другой магазин одежды — Lime. Магазин этого бренда уже есть в ТРЦ «Галерея Новосибирск», но занимает небольшую площадь на третьем этаже и в начале мая переедет. Информацию об этом сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.