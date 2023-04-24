«Под стражу сроком до»: как следователи и суды закрывают новосибирский бизнес — колонка адвоката

Уже несколько лет кризис заставляет власти ослабить хватку и «не кошмарить бизнес». Чиновники разных уровней каждый раз подчеркивают, как важны для экономики средний и малый сегменты бизнеса, что их нужно развивать и поощрять. Параллельно с этим против предпринимателей возбуждают уголовные дела по так называемым экономическим статьям. И хотя они не так опасны, как преступления против личности, следователи настаивают, что оступившихся (хотя это еще надо доказать) бизнесменов нужно срочно изолировать, и лучше — в СИЗО. Адвокат Ирина Гребнева считает такие решения несправедливыми — в своей колонке для НГС она рассказала, как следствие и суды «закрывают» новосибирский бизнес. Публикуем ее мнение от первого лица.
Я не хочу готовиться к завтрашнему визиту в СИЗО.
Завтра я опять буду слушать ужасный лязг дверей изолятора, проходить пять бессмысленных кордонов — для встречи с доверителем, с которым мы работаем уже, наверное, лет десять. Вернее, с двумя. Один из них в СИЗО второй год.
Молодой энергичный строитель с двумя высшими образованиями, одно из которых — юридическое. Человек на строительном рынке больше десяти лет и создал достаточно крепкую фирму, часть его объектов были муниципальными.
О том, что предпринимателям по так называемым экономическим статьям нельзя избирать меру пресечения в виде заключения под стражу, сказали уже все представители власти. Президент вещает об этом с экранов телевизора, председатель Верховного суда указывает судьям на недопустимость ареста по «предпринимательским составам». На совещаниях судей якобы даже обещают привлекать к дисциплинарной ответственности тех, кто игнорирует волю высшей власти.
Подобный информационный фон внушает оптимизм даже мне — адвокату с более чем двадцатилетним стажем. Я свято верю, что после очередного выявленного экономического выступления уже точно всё изменится: вон как жестко и емко президент сформулировал свое выступление! Как хлестко указал на недопустимость нарушений Верховный суд! В предпринимательской среде оптимизм просто зашкаливает: многие заранее приготовили документы и оставили их своим адвокатам, чтобы легче было заявлять ходатайство о домашнем аресте. Президент же обещал.
Чем выше витаешь в облаках, тем больнее падать. Мы ждем «ее честь» из совещательной комнаты: адвокаты, родственники, уже заранее посаженный в клетку обвиняемый предприниматель. Ждем с верой в чудо, но увы. Очередное «избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до...»
Как такое может быть? По мнению следственных органов и суда — элементарно.
И сразу все моратории и запреты не распространяются на моего подзащитного.
Что значит «под видом»? Ну выдавал себя за предпринимателя. Поэтому (видимо, для конспирации) создал фирму, где стал учредителем и директором, сдавал отчетность, нанял работников, арендовал офис, платил налоги, покупал какие-то строительные машины и механизмы, заключил несколько десятков контрактов. Всё это шикарное и дорогостоящее приготовление — чтобы якобы похитить чуть больше десяти миллионов рублей при оборотах в несколько сотен.
Следователь убежден, а суд, несмотря на аргументы защиты, с ним соглашается, что никакая это не предпринимательская деятельность. Значит, общественная опасность обвиняемого такова, что нельзя не изолировать негодяя, посягнувшего на бюджетные средства, нигде, кроме следственного изолятора. При этом понятие бюджетных средств суды трактуют довольно широко — это и бюджет, по сути, частного АО «РЖД», и деньги многочисленных ГУПов, коммерческих предприятий.
И тщетны доводы защиты о том, что он предприниматель, а не злодей «под видом». Что голословны опасения следствия, что он «может скрыться» и «оказать давление на свидетельства и уничтожить доказательства» (у него и загранпаспорт уже изъяли). Что характеристики на него только положительные. Что, в конце концов, следователь даже ни разу не вызвал его на допрос, хотя ведет расследование давно.
До тех пор, пока следователи и суды будут уверены, что «если арестуют, то вопросов не будет, а если отпущу, то будут подозрения в коррупции», и пока кого-то публично не лишат статуса судьи за заведомо неправосудное решение, у нас и останется пресловутое «под видом».
А ведь так можно далеко пойти. Если предприниматель под видом предпринимательской деятельности совершил хищение, то, например, журналист под видом журналистской деятельности вел экстремистскую. Или педагог под видом педагогической деятельности развращал несовершеннолетних. Или ученый под видом научной деятельности вел шпионаж. И не нужно ничего доказывать. Главное — употребить магическое универсальное «под видом» и найти правильное сравнение.
В середине апреля следствие пыталось заключить в СИЗО главу группы «Дискус» Алексея Джулая, обвиняемого в мошенничестве. Но прокурор следователя не поддержал. Джулая отпустили в зале суда.