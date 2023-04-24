«Под стражу сроком до»: как следователи и суды закрывают новосибирский бизнес — колонка адвоката

Я не хочу готовиться к завтрашнему визиту в СИЗО.



Завтра я опять буду слушать ужасный лязг дверей изолятора, проходить пять бессмысленных кордонов — для встречи с доверителем, с которым мы работаем уже, наверное, лет десять. Вернее, с двумя. Один из них в СИЗО второй год.



Молодой энергичный строитель с двумя высшими образованиями, одно из которых — юридическое. Человек на строительном рынке больше десяти лет и создал достаточно крепкую фирму, часть его объектов были муниципальными.



О том, что предпринимателям по так называемым экономическим статьям нельзя избирать меру пресечения в виде заключения под стражу, сказали уже все представители власти. Президент вещает об этом с экранов телевизора, председатель Верховного суда указывает судьям на недопустимость ареста по «предпринимательским составам». На совещаниях судей якобы даже обещают привлекать к дисциплинарной ответственности тех, кто игнорирует волю высшей власти.

