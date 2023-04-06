Алло, мы ищем малый бизнес! Рассказываем, как попасть в новую номинацию «Народной премии НГС»

В этом году, на пятой «Народной премии НГС», новосибирцы могут предложить компанию в номинацию «Малый бизнес года». Рассказываем, что это значит, и как это сделать.
Раньше на «Народной премии» была номинация «Бизнес года», кандидатов в которую предлагала и выбирала исключительно редакция. В обновленной номинации «Малый бизнес года» претендентов предлагаете вы, наши читатели, а финальный выбор делает редакция НГС.
— Каждый год вы спрашиваете: «Когда вы уделите внимание малому бизнесу? Мы остаемся за ширмой больших компаний, заявляемся, но не можем пробиться в десятку лучших». «Народная премия» — это про людей. А малый бизнес — это прежде всего люди и их идеи, воплощенные в любимый проект. Это то, что делают наши читатели. Малый бизнес меняет облик города. Поэтому в этом году мы наконец сделали такую номинацию, — объяснила главный редактор НГС Марина Малкова.
Попасть в номинацию может небольшое частное производство, компания, которая предоставляет те или иные услуги, любое другое дело, если оно приносит вам прибыль и если вы вкладываете в него сердце. Важный критерий — это штат сотрудников от 2 до 10 человек. Кроме того, компания должна быть представлена в сети.
Вы можете предложить своих кандидатов и в других 10 номинациях:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
Сегодня на презентации премии стало известно, что ведущими станут Андрей Малахов и Екатерина Варнава. Награждение состоится 5 июня.