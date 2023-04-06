Алло, мы ищем малый бизнес! Рассказываем, как попасть в новую номинацию «Народной премии НГС»

— Каждый год вы спрашиваете: «Когда вы уделите внимание малому бизнесу? Мы остаемся за ширмой больших компаний, заявляемся, но не можем пробиться в десятку лучших». «Народная премия» — это про людей. А малый бизнес — это прежде всего люди и их идеи, воплощенные в любимый проект. Это то, что делают наши читатели. Малый бизнес меняет облик города. Поэтому в этом году мы наконец сделали такую номинацию, — объяснила главный редактор НГС Марина Малкова.

