Браузеры прекращают поддержку популярного программного обеспечения — что будет с доступом в интернет

Итак, трое из пяти пользователей отмечают, что привычные программы теперь работают гораздо медленнее, подчас производительность падает до критичных показателей. Отчасти в этом виновато устаревшее оборудование: около 40% россиян признались, что приобрели свой компьютер или ноутбук больше десяти лет назад, еще около четверти опрошенных не обновляли девайсы более 5 лет. Эксплуатируется же техника довольно интенсивно: три четверти наших соотечественников пользуются компьютером как минимум на протяжении рабочей пятидневки. Примечательно, что треть респондентов и рада бы поменять системники либо ноутбуки на более современные или проапгрейдить уже существующие, но не у всех есть для этого финансовые возможности.

