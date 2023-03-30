«Этот контент зачастую "заразный"». Владелец известного обувного бренда — об экономике блогеров, налогах и уголовных делах

Действительно, сектор никак не регулируется. Среди блогеров огромное количество мошенников, поэтому государству давно пора обратить на них внимание. Мало того, тут есть также вопрос того, что блогеры несут свою точку зрения в массы, в молодежь, и этот контент зачастую «заразный».



— В смысле молодежь хочет быть похожей на них?



— Да, им навязывают потребительские ценности: живите богато, зарабатывайте много, не напрягайтесь, занимайтесь продвижением собственного бренда, продвигайте свое мнение. Они несут в своей массе вредоносный контент. С одной стороны, государство должно пропагандировать семейные, духовные, культурные ценности, а с другой стороны — что певцы самые знаменитые, у которых были десятки миллионов просмотров, что блогеры несут, наоборот, абсолютно противоположные антисемейные, антикультурные, антидуховные ценности. Поэтому, я думаю, за блогеров взялись здесь с двух сторон: это не только уход от налогов, но и пропаганда образа жизни. Все-таки страна стоит перед такими вызовами, уже второй год идет специальная военная операция, молодежь на фронте воюет, а блогеры продолжают в России вести роскошный образ жизни.

