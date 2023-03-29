Пожарную машину из Германии превратили в пиццерию: за «Мерседес» с дровяной печью просят 9 миллионов

В Новосибирске на сайте объявлений «Авито» выставлен на продажу необычный автомобиль. Это бывшая пожарная машина из Германии, которая к тому же переоборудована под пиццерию.
Объявление появилось вчера, 28 марта. В нем предлагается купить фуд-трак (автомобиль, переделанный для приготовления и продажи еды) на базе «Мерседес-Бенц LAF 710» 1970 года выпуска. Машина переоборудована под пиццерию, в фургоне установлена дровяная печь.
За необычную пиццерию на колесах просят 9 млн рублей, но готовы торговаться.
Пожарный «Мерседес», переделанный в мобильную пиццерию, появился в Новосибирске в середине 2010-х. Старую пожарную машину купили в Германии и переоборудовали в мобильную пиццерию. У заведения не было постоянного места, оно периодически появлялось в Академгородке, но в основном работало на фестивалях и больших частных вечеринках.
В качестве продавца в объявлении даны контакты Константина Кошкина — известного клубного деятеля и организатора туризма в Шерегеше. По его словам, помочь продать машину попросил «его хороший друг». Последние несколько лет машиной не пользовались:
— Стояла на парковке в Октябрьском районе, — говорит Константин
Работа фуд-траков в Новосибирске затруднена сложностями получения необходимых разрешений. За исключением каких-то массовых мероприятий, владельцы фуд-траков используют их как павильоны, которые постоянно работают в одном месте.
Тем не менее попытки сделать в жанре мобильных кафе предпринимаются регулярно. Так уже несколько собственников сменил автобус-кафе ЛАЗ — последний раз эту точку видели работающей в 2021 году. Есть в городе и мобильная пекарня, в которой установлен тандыр.