Хотели выиграть айфон: сибирячки массово перепродают косметику, которую скупали у Лерчека ради лотереи

В объявлениях о продаже косметики Letique продавцы чаще всего указывают, что товар новый, ни разу не открывался. Продают соль для ванны, скрабы, гели, обертывание и даже целые наборы.

В «Колесе фортуны» на официальном сайте косметики уже нельзя поучаствовать. Раскрутить колесо можно было после покупки товаров, а если приобрести целый набор, то прокрутить колесо можно было несколько раз. Так шансов выиграть ценный приз было больше.

По словам девушек, которые продают косметику в Новосибирске, некоторые из них выигрывали гайды от блогера, миниатюры товаров и кулоны. Ценных призов опрошенные не получили. Также нашлись сибирячки, которые продают косметику, потому что она не подходит для беременных и кормящих.