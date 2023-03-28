Хотели выиграть айфон: сибирячки массово перепродают косметику, которую скупали у Лерчека ради лотереи

Жительницы Новосибирска перепродают косметику Letique — фирмы блогера-миллионника Валерии Чекалиной, которая недавно попала под дело из-за неуплаты налогов. С начала марта на популярном сервисе появилось более 30 объявлений с предложениями косметики.
Валерия Чекалина, больше известная среди своих подписчиков как Лерчек, проводила для покупателей своей косметики беспроигрышную лотерею «Колесо фортуны». Информацию о продаже косметики после участия в этой лотерее подтвердили несколько продавцов, когда журналист НГС звонила как потенциальный покупатель. При этом девушки отказывались говорить, если к ним обращались от лица СМИ.
Так один из продавцов объяснила, что купила набор специально, чтобы поучаствовать в «Колесе фортуны» на сайте, сейчас решила его продать.
В объявлениях о продаже косметики Letique продавцы чаще всего указывают, что товар новый, ни разу не открывался. Продают соль для ванны, скрабы, гели, обертывание и даже целые наборы.
В «Колесе фортуны» на официальном сайте косметики уже нельзя поучаствовать. Раскрутить колесо можно было после покупки товаров, а если приобрести целый набор, то прокрутить колесо можно было несколько раз. Так шансов выиграть ценный приз было больше.
По словам девушек, которые продают косметику в Новосибирске, некоторые из них выигрывали гайды от блогера, миниатюры товаров и кулоны. Ценных призов опрошенные не получили. Также нашлись сибирячки, которые продают косметику, потому что она не подходит для беременных и кормящих.
Согласно сайту, участники выиграли 190 айфонов 14 и 14 Pro, 52 неких товаров под названием «Ништяк 50» и «Ништяк 100», 7 «Макбуков», BMW 2 Series и Audi A3.
Сейчас на сайте проходит распродажа, поэтому товары стоят значительно дешевле, без скидки можно было купить скраб за 990 рублей, сейчас он стоит 743 рубля, на сайте объявлений его продают за 850 рублей. НГС направил запрос в компанию Letique, чтобы узнать подробности розыгрыша.
Напомним, что в отношении блогеров-миллионников Артема и Валерии (Лерчек) Чекалиных возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 300 миллионов рублей. В их шикарном особняке прошли обыски.
Лерчек обвиняют в том, что она использовала для выплаты налогов упрощенную схему налогообложения. Однако ей можно пользоваться, только если годовой доход не превышает 150 миллионов рублей. По версии следствия, вместо того чтобы выплачивать деньги в общем порядке, Валерия «раздробила» бизнес и часть доходов переписала на мужа и других родственников.
Недавно мы рассказывали историю новосибирского коуча Ирины Кесаевой. Одна из ее учениц купила наставничество за 350 тысяч рублей, но после подала в суд.