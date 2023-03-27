СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 76.45
eur 82.39
Тема дняБесплатное посещение зоопарка
Все новости
Все новости
Истории

Из моделей в рестораторы — видеоистория новосибирской участницы шоу «Адский шеф» Яны Фоминой

В Новосибирске она управляет двумя ресторанами и кулинарной школой

112
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видеоистория про ресторатора, которая начала карьеру с должности официантки

Видео: Антон Дигаев, Алена Золотухина, Анна Богданова

Новосибирский ресторатор Яна Фомина — в прошлом году попала в шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница». Она прошла несколько этапов и стала одной из самых ярких участниц. Яна — бывшая модель, когда-то танцевала в группе поддержки хоккейной команды «Сибирь», сегодня владелица двух заведений — траттории «Тесту Место» и гастробара Poke Top, основатель и руководитель кулинарной школы «Кухня за Кулисами».

В этом видео показываем самые яркие моменты из выпусков шоу с участием Яны Фоминой. Например, когда ведущий шоу Константин Ивлев оценивает блюдо новосибирского ресторатора.

— Вы яркая девушка, да? А как вы считаете, блюдо яркое? — спросил шеф. Ответ новосибирской участницы есть в видео.

Яна говорит, что хотела побывать во взрослом лагере, и эта обстановка с жесткими правилами ей понравилась. Ресторатор объясняет свой успех правильной организацией бизнеса. Красота, по ее мнению, понятие относительное, в бизнесе важнее ум и правильное отношение к неудачам. Смотрите видео, в ближайшее время на НГС читайте подробную историю про героиню.

Недавно в кулинарное шоу на телеканале «Пятница» попал шеф-повар из Новосибирска Евгений Лягаев.

По теме

Адский шефТелеканал ПятницаРесторанБизнес
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter