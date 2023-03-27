Из моделей в рестораторы — видеоистория новосибирской участницы шоу «Адский шеф» Яны Фоминой

Новосибирский ресторатор Яна Фомина — в прошлом году попала в шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница». Она прошла несколько этапов и стала одной из самых ярких участниц. Яна — бывшая модель, когда-то танцевала в группе поддержки хоккейной команды «Сибирь», сегодня владелица двух заведений — траттории «Тесту Место» и гастробара Poke Top, основатель и руководитель кулинарной школы «Кухня за Кулисами».
В этом видео показываем самые яркие моменты из выпусков шоу с участием Яны Фоминой. Например, когда ведущий шоу Константин Ивлев оценивает блюдо новосибирского ресторатора.
— Вы яркая девушка, да? А как вы считаете, блюдо яркое? — спросил шеф. Ответ новосибирской участницы есть в видео.
Яна говорит, что хотела побывать во взрослом лагере, и эта обстановка с жесткими правилами ей понравилась. Ресторатор объясняет свой успех правильной организацией бизнеса. Красота, по ее мнению, понятие относительное, в бизнесе важнее ум и правильное отношение к неудачам. Смотрите видео, в ближайшее время на НГС читайте подробную историю про героиню.
Недавно в кулинарное шоу на телеканале «Пятница» попал шеф-повар из Новосибирска Евгений Лягаев.