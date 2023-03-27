Из моделей в рестораторы — видеоистория новосибирской участницы шоу «Адский шеф» Яны Фоминой

Новосибирский ресторатор Яна Фомина — в прошлом году попала в шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница». Она прошла несколько этапов и стала одной из самых ярких участниц. Яна — бывшая модель, когда-то танцевала в группе поддержки хоккейной команды «Сибирь», сегодня владелица двух заведений — траттории «Тесту Место» и гастробара Poke Top, основатель и руководитель кулинарной школы «Кухня за Кулисами».