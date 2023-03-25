Стас, ты Родину спас: как звезды шоу-бизнеса организовали замену «Икее», «Шанель» и «Старбаксу» (и нехило на этом заработали)

Сейчас в сети больше ста заведений в семи городах России. Кофе от рэпера можно попробовать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Ярославле. Несмотря на то что сеть принадлежит теперь новым хозяевам, цены на кофе импортозамещать не стали и оставили на уровне Starbucks — в среднем 350 рублей за чашку.

А вот еды стало больше. В точках поменьше есть круассаны, сырники и сэндвичи, а в кофейнях покрупнее можно заказать блюда азиатской кухни.