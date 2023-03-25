Стас, ты Родину спас: как звезды шоу-бизнеса организовали замену «Икее», «Шанель» и «Старбаксу» (и нехило на этом заработали)

«Если не хватит, не переживайте, еще остались лапти», — так прокомментировал Дмитрий Нагиев появление собственной линейки сумок. Он запустил ее сразу после того, как Chanel ушла из России. Впрочем, на одном только Дмитрии Нагиеве российское импортозамещение не держится. Рассказываем, какие бренды представили российские звезды, когда иностранные компании покинули Россию, и что из этого получилось.
Кофе от Тимати вместо Starbucks
Тимати вместе с партнерами в июле 2022 года выкупил сеть кофеен Starbucks. Новые хозяева сразу пульнули слоган «Баксы уехали, звезды остались» и сменили название на Stars Coffee, а логотип с русалкой заменили на русскую девушку в кокошнике с пятиконечной звездой. Уже в августе открылись старые кофейни, но под новым названием.
Сейчас в сети больше ста заведений в семи городах России. Кофе от рэпера можно попробовать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Ярославле. Несмотря на то что сеть принадлежит теперь новым хозяевам, цены на кофе импортозамещать не стали и оставили на уровне Starbucks — в среднем 350 рублей за чашку.
А вот еды стало больше. В точках поменьше есть круассаны, сырники и сэндвичи, а в кофейнях покрупнее можно заказать блюда азиатской кухни.
Сумки Нагиева вместо Chanel
Нишу, которую оставил после себя Chanel, занял Дмитрий Нагиев. Свою линейку сумок и аксессуаров из кожи он запустил с русским брендом Julia Fom.
— Если не хватит, не переживайте, еще остались лапти. А тревожность всегда можно заесть, — написал шоумен у себя в социальных сетях, когда коллекция сумок только вышла.
Стоимость сумок от Дмитрия Нагиева, конечно, ниже, чем у Chanel, но тоже впечатляет. Клатч и поясная сумка обойдется примерно в 23–25 тысяч рублей, а за сумку для путешествий придется выложить 47 тысяч.
Обычно такие капсульные коллабы, как у Дмитрия Нагиева и бренда Julia Fom, живут несколько месяцев, но сумки с именем известного артиста пользуются спросом уже больше года, и на отсутствие покупателей Нагиев не жалуется.
Стас Михайлов вместо IKEA
Стас Михайлов решил пригласить своих фанаток в постель и запустил свою версию ушедшей из России IKEA. К 8 Марта артист выпустил собственную коллекцию посуды и постельного белья. По словам певца, дизайн линейки он разрабатывал сам, опираясь на собственные предпочтения, поэтому каждый артефакт коллекции выполнен в любимых цветах Михайлова — черном и белом, которые он постоянно носит и активно использует в интерьере своего загородного дома.
— Самое главное для меня — доступная для людей цена, — заявлял Михайлов на презентации своей коллекции с названием «Всё для тебя».
Доступный, по мнению Стаса Михайлова, комплект постельного белья обойдется в 18 тысяч рублей, сотейник — в 4 тысячи, кружки, сахарницы, тарелки и салатницы — от 500 рублей. Для сравнения: самый дорогой комплект постельного белья в онлайн-магазине IKEA сейчас стоит порядка 10 тысяч рублей (с учетом простыни, которую продают отдельно), сотейник можно купить за 2500, а цена посуды начинается всего с 50 рублей.
Кстати, спрос на линейку Стаса Михайлова есть — на маркетплейсах полный солдаут на постельное белье.
Анна Семенович вместо Victoria’s Secret
Девушкам с пышными формами и раньше было трудно найти красивое нижнее белье, а когда из России ушли многие западные бренды, стало совсем туго.
Анна Семенович о проблеме неудобного женского белья знает не понаслышке и уже давно хотела создать свой бренд. Когда ушла Victoria’s Secret, вопросов не осталось, и осенью 2022 года она устроила свой первый показ. Экс-фигуристка запустила свои коллекции нижнего белья и купальников совместно с российским брендом Dea Fiori. В линейке представлены лифы аж до десятого размера груди.
— Девочки, вы достойны самого лучшего и теперь ваша поддержка будет красивой, удобной и доступной по цене, — так представила Семенович собственную коллекцию.
В среднем комплект белья от Анны Семенович обойдется в 8 тысяч рублей, а вот цена купальника может дойти до 12 тысяч. Бренд хоть и отечественный, но кружево используют французское, а возить его дорого. За почти такие же деньги можно купить хороший комплект от люксового бренда Victoria’s Secret — он обойдется примерно в 15 тысяч рублей.