Назло «Пятерочке». Новосибирская сеть супермаркетов со своими продуктами собралась в Москву — чем она будет брать столицу

Что такое «Фермер-Центр» сегодня

По словам Ильи Сухарева, нынешняя модель сети создана им самим после того, как он выкупил бренд у прежних владельцев. Формат фермерского магазина вызывает у него скепсис.



— Фермеров, готовых поставлять товар нужного качества со всеми необходимыми сертификатами, еще нужно найти. Одно и то же хозяйство в разное время года может поставлять товар с сильно плавающим качеством. Но даже если вам удастся наполнить магазин исключительно фермерами и ваш проект будет успешным, не пройдет и полгода, как кто-то откроет такой же магазин по соседству с поставщиками в виде тех же самых фермеров, — говорит ритейлер.

