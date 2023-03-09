Carlsberg объявила о планах продать бизнес в России к лету — в Новосибирске им принадлежит завод «Балтики»

В январе стало известно, что французская сеть спортивных товаров Decathlon решила продать свой бизнес в России. В Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен». Магазин Decathlon же проработал в Новосибирске меньше года — он открылся в конце ноября 2021 года, а закрылся 24 апреля .