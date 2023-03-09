Carlsberg объявила о планах продать бизнес в России к лету — в Новосибирске им принадлежит завод «Балтики»

Датская пивоваренная компания Carlsberg планирует продать бизнес в России в течение весны. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в связи с решением ее исполнительного директора Кееса т'Харта покинуть свой пост.
Пресс-служба компании приводит слова Кеес т'Харта, который отметил, что останется в должности исполнительного директора еще полгода, что позволит ему «завершить продажу российского бизнеса до наступления лета».
Компания объявила о своем уходе из России в конце марта прошлого года. Тогда же сообщалось, что компания продолжит производство в России, пока будет искать нового владельца.
Carlsberg Group владеет пивоваренной компанией «Балтика», которая управляет заводами в восьми городах страны — в Новосибирске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле. Компания оценивает свою долю на российском рынке примерно в 27%.
НГС направил запрос в «Балтику», чтобы уточнить, как продажа отразится на новосибирском заводе.
Завод «Балтика-Новосибирск» построили в 2008 году. Производственная мощность завода составляет 4,6 миллиона гектолитров в год, указано на их сайте. Там же написано, что производство выпускает более 50 торговых марок, в том числе безалкогольных напитков.
Общая выручка ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» за 2021 год составила 82,6 миллиона, чистая прибыль — 5,3 миллиарда.
В январе стало известно, что французская сеть спортивных товаров Decathlon решила продать свой бизнес в России. В Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен». Магазин Decathlon же проработал в Новосибирске меньше года — он открылся в конце ноября 2021 года, а закрылся