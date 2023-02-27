«Это будет ужас, но выход есть». Ждет ли нас дефицит сметаны и сыра из-за санкций

И поскольку производители этих быстрых заквасок могли предложить продукт в любом количестве и по устраивавших российских производителей ценам, те практически полностью перешли на импорт. В основном такие закваски поступают в Россию из стран Европы.



После введения против России санкций в связи с началом боевых действий на территории Украины, логистика поставок любых товаров из Европы усложнилась. Но в силу компактности самого продукта серьезного влияния на отрасль эти сложности не оказали. Сейчас производители молочных продуктов пытаются понять, что будет, если поставки из-за рубежа столь важных для них компонентов прекратятся,

