Оргкомитет ПМЭФ назвал основные события первого дня форума

Организационный комитет Петербургского международного экономического форума сообщил, что билет на все мероприятия деловой программы стартового дня ПМЭФ-2023 можно будет купить по льготной цене — 25 тысяч рублей. В этот день состоятся Форум малого и среднего предпринимательства, форум «ПМЭФ Юниор», форум «Лекарственная безопасность», пройдут мероприятия арктической повестки, а также начнут свою работу тематические площадки «Территория инноваций», «Социальная платформа Фонда Росконгресс», «Устойчивое будущее», пространство «Здоровое общество». Кроме того, участникам, оплатившим стартовый пакет, будет предоставлен доступ на мероприятия итогового дня, когда состоится Международный молодежный экономический форум.
— Программа Петербургского международного экономического форума выходит за рамки трех дней, а стартовый день ПМЭФ становится полноценным рабочим, когда участники имеют возможность принять участие во всех тематических пространствах, — заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков. — Отдельное внимание в этом году планируется уделить и малому и среднему бизнесу: в стартовый день состоится Форум малого и среднего предпринимательства.
Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Регистрация на мероприятия форума откроется уже в феврале.