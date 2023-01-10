«Сибирский молл» выставляют на продажу — госкорпорация хочет получить за него 3,7 млрд рублей

Торгово-развлекательный центр «Сибирский молл» выставили на продажу. Владелец хочет получить за него и расположенный рядом бизнес-центр 3,715 млрд рублей.
О том, что госкорпорация ВЭБ России приняла решение выставить на продажу единым лотом ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота», сообщила газета «Коммерсантъ». ВЭБ планирует выручить за актив не менее 3,7 млрд рублей, торги должны пройти 16 февраля.
«Сибирский молл» был одним из первых крупных ТРЦ, которые начали строиться в Новосибирске еще в начале
С самого начала ТРЦ столкнулся с трудностями. В 2010 году здесь закрылся гипермаркет столичной сети «Мосмарт» и почти год торговый центр проработал без продуктового магазина, пока его место не занял в 2011 году «Ашан».
О намерении ВЭБа избавиться от непрофильных активов было известно еще в 2018 году, сообщает «Ъ» со ссылкой на свои источники. К этому времени «Сибирский молл» уже полностью оправился от прежних потрясений. В нем работали все основные якорные арендаторы. Сегодня этот ТРЦ можно считать даже благополучным, его практически не задела волна закрытий магазинов западных брендов, прокатившаяся по самым крупным объектом (МЕГА, «Аура», «Галерея Новосибирск»). Сейчас в нем работает более 100 магазинов, самые крупные арендаторы — это «Ашан», «М. Видео», «Спортмастер», DNS, «Киносити», а также двухэтажный магазин одежды Modis.
Торговым и бизнес-центрами управляет ООО «ТкН». По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году эта компания получила чистую прибыль в размере 43,1 млн рублей при выручке 734,6 млн рублей. Если считать «ТкН» единственным каналом получения прибыли от этих активов, то для того, чтобы вернуть запрошенные ВЭБом 3,7 млрд рублей при такой доходности, потребуется 90 лет. Впрочем, часть доходов ВЭБ мог получать и в качестве платежей за пользование этой недвижимостью. В финансовой отчетности есть графа «прочие расходы», которые в прошлом году превысили 140 млн рублей. В 2017–2019 годах они колебались в пределах от 13,8 до 32 млн рублей.
Еще десять лет назад владелец «Сибирского молла» был преисполнен оптимизма относительно этого актива. Компания собиралась даже дополнить торговый и бизнес-центр здесь аквапарком.