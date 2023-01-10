«Сибирский молл» выставляют на продажу — госкорпорация хочет получить за него 3,7 млрд рублей

О намерении ВЭБа избавиться от непрофильных активов было известно еще в 2018 году, сообщает «Ъ» со ссылкой на свои источники. К этому времени «Сибирский молл» уже полностью оправился от прежних потрясений. В нем работали все основные якорные арендаторы. Сегодня этот ТРЦ можно считать даже благополучным, его практически не задела волна закрытий магазинов западных брендов, прокатившаяся по самым крупным объектом (МЕГА, «Аура», «Галерея Новосибирск»). Сейчас в нем работает более 100 магазинов, самые крупные арендаторы — это «Ашан», «М. Видео», «Спортмастер», DNS, «Киносити», а также двухэтажный магазин одежды Modis.

