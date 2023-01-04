Новосибирский завод войдет в госкорпорацию «Ростех» — чем он занимается

Отметим, в ноябре предприятие объявило закупку по реконструкции здания для производства новых марок перхлората аммония за 55 миллионов рублей. Работы планировалось провести в рамках оборонного госзаказа.



В конце декабря в Новосибирске после смерти гендиректора завода «Сиблитмаш» Анатолия Масалова назначили нового руководителя предприятия. Его возглавила дочь Анатолия Масалова Лариса Шашукова.