Новосибирский завод войдет в госкорпорацию «Ростех» — чем он занимается

Куйбышевское предприятие «Анозит» войдет в государственную корпорацию «Ростех». Соответствующий Указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, кроме новосибирского завода, в госкорпорацию войдут еще около десяти предприятий, в том числе завод «Авангард» в Башкирии, Алексинский химический комбинат в Тульской области, завод имени Морозова в Ленинградской области и другие.
— Принять предложения правительства Российской Федерации: а) о преобразовании федеральных казенных предприятий по перечню согласно приложению <…> в акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса Российской Федерации государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», — указано в документе.
По данным сервиса «Контур.Фокус», федеральное казенное предприятие «Анозит», расположенное в городе Куйбышеве Новосибирской области, в первую очередь занимается «производством прочих основных неорганических химических веществ». Согласно официальному сайту компании, директор предприятия — Иванов Игорь Львович. За историю своего существования предприятие выполнило госконтракты на 1,5 миллиарда рублей.
На сайте федерального казенного предприятия «Анозит» указано, что организация является единственным в России производителем перхлората аммония — это компонент ракетного топлива и взрывчатки. Завод включен в перечень стратегических предприятий страны.
Перхлорат аммония (аммониевая соль хлорной кислоты) является сильным окислителем, применяется в качестве окислителя в твердых ракетных топливах и компонентах взрывчатых веществ.
— ФКП «Анозит» производит различные марки перхлората аммония, обеспечивает бесперебойное снабжение предприятий смежников стратегически важным сырьем для производства высококонденсированных энергетических составов и других целей, а также электрохимическую перекись водорода, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса, — указано на сайте организации.
Отметим, в ноябре предприятие объявило закупку по реконструкции здания для производства новых марок перхлората аммония за 55 миллионов рублей. Работы планировалось провести в рамках оборонного госзаказа.
В конце декабря в Новосибирске после смерти гендиректора завода «Сиблитмаш» Анатолия Масалова назначили нового руководителя предприятия. Его возглавила дочь Анатолия Масалова Лариса Шашукова.