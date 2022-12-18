«Покупают гладкоствольные ружья: как новосибирские магазины отреагировали на повышение пошлин на оружие

Таможенная пошлина в размере 35 % будет действовать на гражданское оружие и патроны, страной происхождения которых являются недружественные страны.



Как рассказали НГС в магазине «Арсенал», у них представлен широкий спектр огнестрельного оружия. По словам сотрудника, цены на оружие начинаются от 20 тысяч рублей и доходят до 320 тысяч.



— Чаще всего покупают гладкоствольное оружие, так как оно подходит для охоты на любую дичь. Всё оружие мы закупаем в России, так что пока не можем сказать, как отразится повышение пошлины. После утверждения законопроекта руководство само будет решать, что делать, — пояснил консультант магазина.