«Покупают гладкоствольные ружья: как новосибирские магазины отреагировали на повышение пошлин на оружие

Правительство РФ повысило пошлины на ввоз огнестрельного оружия из недружественных стран. Об этом сообщается в постановлении кабмина РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. Журналист НГС прошелся по оружейным магазинам Новосибирска и выяснил, что чаще всего покупают сибиряки и как будет действовать бизнес в рамках новых сборов.
Таможенная пошлина в размере 35 % будет действовать на гражданское оружие и патроны, страной происхождения которых являются недружественные страны.
Как рассказали НГС в магазине «Арсенал», у них представлен широкий спектр огнестрельного оружия. По словам сотрудника, цены на оружие начинаются от 20 тысяч рублей и доходят до 320 тысяч.
— Чаще всего покупают гладкоствольное оружие, так как оно подходит для охоты на любую дичь. Всё оружие мы закупаем в России, так что пока не можем сказать, как отразится повышение пошлины. После утверждения законопроекта руководство само будет решать, что делать, — пояснил консультант магазина.
В другом оружейном магазине — «Снайпер» — журналисту НГС сообщили, что новосибирцы примерно в равных долях покупают гладкоствольное и нарезное оружие. По словам консультанта, цены начинаются от 10 тысяч и доходят до 200 тысяч рублей. На вопрос о том, где происходит закупка оружия, в магазине пояснили, что это коммерческая тайна.
О том, что в России планируют повысить таможенные пошлины, многие оказались не в курсе. Так, в магазине «Оружие и охота», журналисту сообщили, что информацию о новых сборах не знают.
— То, что планируют повысить пошлину на 35%, слышу впервые. Сказать по этому поводу ничего не могу. Думаю, если и введут закон, то как работали, так и будем работать, — пояснило руководство магазина.
В магазине «Центральный оружейный салон» консультанты также отметили, что пока не слышали о ввозных пошлинах, и за более подробным комментарием попросили обратиться к руководству.
Ранее правоохранители изъяли у новосибирца арсенал оружия и патронов. Мужчина незаконно хранил и сбывал оружие.