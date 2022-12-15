Больше, чем в «Депо»: новосибирский «Гастрокорт» стал самым крупным в России

Новосибирский «Гастрокорт» стал самым крупным в России по количеству точек. Здесь уже больше заведений, чем в московском «Депо».



Количество работающих точек «Гастрокорта» достигло 78 — именно столько смог насчитать 14 декабря корреспондент НГС. В ряде точек не оказалось сотрудников, но уже стояло готовое к использованию оборудование. Так что можно допустить, что работники просто отлучились. В администрации «Гастрокорта» сообщили, что в настоящее время работают 75 точек. Еще 13 должны открыться до конца года.