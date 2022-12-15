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Больше, чем в «Депо»: новосибирский «Гастрокорт» стал самым крупным в России

Количество точек здесь уже достигло 75, а скоро может превысить сотню

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Один из залов «Гастрокорта»

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Новосибирский «Гастрокорт» стал самым крупным в России по количеству точек. Здесь уже больше заведений, чем в московском «Депо».

Количество работающих точек «Гастрокорта» достигло 78 — именно столько смог насчитать 14 декабря корреспондент НГС. В ряде точек не оказалось сотрудников, но уже стояло готовое к использованию оборудование. Так что можно допустить, что работники просто отлучились. В администрации «Гастрокорта» сообщили, что в настоящее время работают 75 точек. Еще 13 должны открыться до конца года.

На схемах комплекса, которые выставлены на входе и внутри, обозначено как раз 88 корнеров (от английского corner — угол, так в подобного рода проектах называют точки арендаторов). Если же к точкам «Гастрокорта» добавить все прочие предприятия общепита, работающие на Центральном рынке, то их общее количество превысит сотню уже сейчас.

Новые точки начинают работать даже без вывески

Новые точки начинают работать даже без вывески

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Это означает, что «Гастрокорт» уже стал если не самым крупным по общей площади, то самым «густонаселенным» фуд-моллом в России. До сегодняшнего момента проектом с самым большим количеством корнеров считалось московское «Депо», где, по данным сайта этого комплекса, открыты 73 точки.

Еще больше должен стать комплекс в Санкт-Петербурге под названием Vokzal 1853, открытый в здании Варшавского вокзала. Но если верить сайту проекта, пока там работает только чуть больше 20 заведений. Пока крупнейшее гастропространство Петербурга — это комплекс Eat Market на пятом этаже ТРЦ «Галерея», где работает 41 точка. В регионах уже есть крупные проекты такого формата, но и они сильно отстают от новосибирского. Так, в екатеринбургском Estory сейчас количество всех арендаторов не превышает 40.

Чтобы не заблудиться здесь, нужна схема

Чтобы не заблудиться здесь, нужна схема

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Справедливости ради нужно заметить, что при большом количестве заведений, значительная часть их на «Гастрокорте» совсем невелики. Есть точки, занимающие площадь газетного ларька. Тем не менее, с точки зрения посетителей, каждое такое заведение предлагает что-то свое, даже если это просто роллы, напитки на основе кофе, блины или несколько видов десертов.

Общепит продолжает теснить торговлю на Центральном рынке

Общепит продолжает теснить торговлю на Центральном рынке

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И это не предел. Сейчас здесь идет строительство еще как минимум шести новых точек, а в перспективе «Гастрокорт» может расшириться до 100 заведений. По словам арендаторов, под заведения общепита планируется отдать всё пространство по периметру продуктового павильона.

В будни посетителей может быть меньше, чем работников точек общепита, но в выходные здесь трудно найти свободное место

В будни посетителей может быть меньше, чем работников точек общепита, но в выходные здесь трудно найти свободное место

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«Гастромаркет» — это проект владельцев Центрального рынка, отдельной компании для управления им нет. ООО «Рынок Центральный» принадлежит в равных долях предпринимателю Александру Ракшину, его супруге Галине и детям — Евгению и Алле. Ракшины приобрели контрольный пакет ОАО «Центральный рынок» на аукционе у новосибирского муниципалитета в 2007 году за 182 миллиона рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка ООО «Рынок Центральный» превысила 360 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 126,7 миллиона рублей. В прошлом году компания сменила регистрацию с Новосибирска на Барнаул.

Непосредственным развитием «Гастромаркета» занимается директор Центрального рынка Алексей Виноградов. Он является также владельцем 99% долей в еще одной компании ООО «Центральный рынок», которая также перерегистрирована в прошлом году в Алтайский край. Компания имела значительную (свыше 400 миллионов рублей) выручку в 2018 и 2019 годах. Однако в прошлом году в графе выручка стоит «ноль». Что не мешало предприятию получить 988 тысяч рублей чистой прибыли.

О том, кому принадлежит сеть самых экономически эффективных магазинов Новосибирска, можно прочитать в материале обозревателя НГС.

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