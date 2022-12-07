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Новосибирский общепит получил с января по октябрь больше денег, чем за весь прошлый год

А вот торговля несет потери уже восьмой месяц подряд

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Новосибирцы в этом году оставили в общепите рекордную сумму

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Выручка предприятий общественного питания в Новосибирской области бьет рекорды. За десять первых месяцев этого года рестораторы уже получили от клиентов больше денег, чем за весь 2021 год, говорят данные Росстата.

Всего с января по октябрь предприятия общепита получили 36,3 миллиарда рублей, что на 15,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Это уже больше, чем вся выручка не только в 2021 году, но и в 2019-м, когда этот показатель был максимальным (35,6 миллиарда рублей).

Обращает на себя внимание то, что новосибирский общепит в целом не почувствовал негативного влияния мобилизации. В октябре (первом полном месяце) выручка общепита выросла по сравнению с прошлым годом на 16,2%. Эти данные совпадают с оценкой самих рестораторов.

А вот розничная торговля продолжает терять покупателей. В октябре ритейлеры не досчитались 3,6% выручки по сравнению с 2021 годом. Всего с января по октябрь новосибирцы купили в магазинах области товаров на 633,4 миллиарда рублей, что всего на 0,4% выше аналогичного показателя за прошлый год. Падение выручки розницы началось в апреле (до этого отмечался рост 10–15%), с тех пор ни в одном месяце ритейлерам не удалось достигнуть хотя бы прошлогодних показателей.

Падение продаж в розничной торговле — общероссийская тенденция. Беспокоит она и федеральные власти. И у них даже есть соображения по поводу того, как стимулировать траты россиян.

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