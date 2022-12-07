Новосибирский общепит получил с января по октябрь больше денег, чем за весь прошлый год

Всего с января по октябрь предприятия общепита получили 36,3 миллиарда рублей, что на 15,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Это уже больше, чем вся выручка не только в 2021 году, но и в 2019-м , когда этот показатель был максимальным (35,6 миллиарда рублей).